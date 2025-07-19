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    19:44, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Пожар на «Биг Шанхае» в Астане полностью ликвидирован

    Огонь охватил площадь 30113 кв.м. Причина устанавливается, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    пожар на Биг Шанхай
    Фото: МЧС РК

    Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой.

    пожар на Биг Шанхай
    Фото: МЧС РК

    Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания.

    пожар на Биг Шанхай
    Фото: МЧС РК

     - Благодаря слаженным действиям спасателей не было допущено распространения огня на близлежащие здания, - отметили в пресс-службе МЧС.

    пожар на Биг Шанхай
    Фото: МЧС РК

    Напомним, сегодня ночью в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. В целях поддержки предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате пожара, в Астане был развернут разъяснительный штаб. Трое спасателей пострадали при тушении огня. 

    Какую помощь оказывают пострадавшим -  читайте здесь.

    пожар на Биг Шанхай
    Фото: МЧС РК

     

    Теги:
    МЧС Пожар Астана Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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