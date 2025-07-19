Пожар на «Биг Шанхае» в Астане полностью ликвидирован
Огонь охватил площадь 30113 кв.м. Причина устанавливается, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой.
Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания.
- Благодаря слаженным действиям спасателей не было допущено распространения огня на близлежащие здания, - отметили в пресс-службе МЧС.
Напомним, сегодня ночью в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. В целях поддержки предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате пожара, в Астане был развернут разъяснительный штаб. Трое спасателей пострадали при тушении огня.
Какую помощь оказывают пострадавшим - читайте здесь.