Пожар на «Биг Шанхае» в Астане полностью ликвидирован

Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой.

Фото: МЧС РК

Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания.

Фото: МЧС РК

- Благодаря слаженным действиям спасателей не было допущено распространения огня на близлежащие здания, - отметили в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС РК

Напомним, сегодня ночью в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. В целях поддержки предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате пожара, в Астане был развернут разъяснительный штаб. Трое спасателей пострадали при тушении огня.

Какую помощь оказывают пострадавшим - читайте здесь.