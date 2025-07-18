Пожар на «Биг Шанхае» в Астане: какую помощь оказывают пострадавшим

Как сообщил руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Халел Акимжанов, администрация рынка берёт на себя ответственность за восстановление имущества и защиту прав предпринимателей.

— Наша задача заключалась в том, чтобы поддержать предпринимателей, чьи торговые точки пострадали в результате пожара, и помочь им выстроить работу с банками второго уровня, органами департамента государственных доходов и другими структурами. Многие из них могут столкнуться с трудностями при сдаче финансовой отчетности, выполнении платежных обязательств и восстановлении оборотных средств. Мы организовали площадку на базе оперативного штаба, где предприниматели могли подать заявления и получить всю необходимую информацию о дальнейших действиях, — сказал он.

Точное количество пострадавших сообщат после объединения всех списков, добавил он. Также ведётся работа со стороны региональной палаты предпринимателей «Атамекен».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Нургуль Маханова продавала хлеб на рынке «Биг Шанхай». О пожаре она узнала утром от поставщика, который привозил товар.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Не знаем в чем причина пожара, говорят началось с третьего этажа. Сгорело всё: и товар, и деньги. Не можем узнать, как сейчас обстоят дела внутри здания, но говорят, что там всё превратилось в пепел, — рассказала предприниматель.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По словам пострадавшей, информацию она уже передала акимату, ей пообещали помочь и найти новое место для торговли.

Как сообщил главный специалист УЧС района «Байқоңыр» ДЧС г. Астана, капитан гражданской защиты Аян Кантек, предприниматели также могли получить консультацию по вопросу оформления справки о нанесённом ущербе в результате пожара. Для получения такого документа необходимо предоставить подтверждение того, что предприниматель действительно вёл деятельность на территории пострадавшего объекта.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По его словам, такая справка может пригодиться при обращении в банки для получения отсрочки по кредитам, а также в налоговые органы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Напомним, сегодня ночью в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш.

Как сообщил заместитель начальника ДЧС Астаны Канат Алтынбеков, трое спасателей пострадали при тушении огня.