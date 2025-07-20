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    19:43, 19 Июль 2025 | GMT +5

    В Мангистау на заводе КазАзот пострадали рабочие

    О пострадавших рабочих официально сообщила компания «КазАзот», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Маңғыстауда «КазАзот» зауытындағы оқыс оқиғадан жұмысшылар зардап шекті
    Фото: Lada.kz

    — 18 июля 2025 года на территории АО «КазАзот» произошел чрезвычайный инцидент, в результате которого пострадали сотрудники компании. Это чрезвычайно тяжелая ситуация для нас. АО «КазАзот» выражает искренние соболезнования и поддержку пострадавшим сотрудникам и их близким.

    С первых часов после происшествия компания приняла все возможные оперативные меры. По инициативе АО «КазАзот» для оказания помощи пострадавшим были приглашены главный реаниматолог Республики Казахстан и ведущий специалист по ожоговым травмам. Все медицинские расходы будут полностью покрыты за счет предприятия, — говорится в сообщении.

    Компания также сообщила, что поддерживает постоянную связь с семьями пострадавших сотрудников и врачами, и сделает все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших и их возвращения к работе.

    Кроме того, компания проинформировала компетентные органы о случившемся. В настоящее время по факту происшествия ведется расследование.

    Теги:
    Пострадавшие Регионы Происшествия Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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