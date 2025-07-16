В Алматы огласили приговор по делу о захвате заложницы в аэропорту

Суд признал Баратова виновным по трем статьям Уголовного кодекса и назначил наказание:

— 8 лет по статье «Захват заложника» (статья 261 часть 2 пункт 4);

— 4 года 8 месяцев по статье «Хулиганство с применением оружия» (статья 293 часть 3);

— 2 года по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (статья 273).

— Суд пришел к выводу о частичном сложении наказаний и окончательно назначить наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. На основании части 1 статьи 60 УК РК по совокупности приговоров к назначенному наказанию присоединить частично неотбытое наказание по приговору Алмалинского районного суда Алматы от 26 декабря 2024 года и окончательно назначить Баратову 11 лет лишения свободы, — зачитала приговор судья Анар Карашева.

Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

Прокуратура ранее просила назначить наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.

Смягчающими обстоятельствами суд признал пенсионный возраст подсудимого, частичное признание вины и раскаяние.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 15 июля в Алматы началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Машрапбека Баратова, подозреваемого в захвате заложницы в международном аэропорту, после дорасследования прокуратуры.

Инцидент произошел 7 марта 2025 года около 11:45. В зону предполетного досмотра аэропорта подошел мужчина, который в ответ на просьбу предъявить документы схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Спустя некоторое время его обезоружил один из посетителей аэропорта Муса Абдраим. Момент задержания мужчины попал на видео. Позже нападавшего арестовали на два месяца.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил представить мужчину, обезвредившего преступника, к государственной награде.



