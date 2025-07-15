Захват заложницы в аэропорту Алматы: прокурор запросил 10,5 лет лишения свободы

Сначала в суде свои показания дали потерпевшие по делу.

Потерпевшая Ботагоз Мухтарова рассказала, что 7 марта 2025 года заступила на смену в качестве инспектора службы досмотра. К стойке подошел Баратов, и на просьбу предъявить удостоверение личности и посадочный талон он сказал, что через три минуты взорвет аэропорт.

— Он с правого кармана вытащил нож, я кричала, на помощь звала своих коллег. Он сказал никому не подходить, что взорвет аэропорт. Я была в шоковом состоянии. Подошли полицейские, пасмажиры, мои коллеги. В тот момент когда я подняла голову, рядом стоял Муса Абдираим, который сказал «Отпусти девушку, вместо нее меня возьми». После этого Баратов меня отпустил, — рассказала потерпевшая.

По ее словам, подсудимый толкал ее, в результате чего она упала. Затем он достал нож, дергал ее за волосы, в результате чего у нее образовались синяки на ногах и кровоподтек на затылке.

Затем свою версию событий изложил потерпевший Муса Абдираим. Он рассказал, что приехал в аэропорт проводить знакомых и услышал крик, а также заметил людей, бегущих в сторону зоны досмотра. По его словам, он увидел, как девушку держат за волосы.

— Девушка сильно кричала, было видно, что Баратов не знал как поступить, я чувствовал, что если так продолжится, пройзойдет что-нибудь. В этот момент я попросил его, чтобы он взял меня вместо девушки. Он взял меня в качестве заложника. Я думал как поступить, чтобы никто из нас не пострадал. Уловив момент отобрал нож, — сказал потерпевший.

После этого выступил сам подсудимый, который обьяснил свои действия трудными жизненными обстоятельствами, конфликтом в семье и стрессом.

— Два-три назад с руководством поругался, что зарплату задержали. На стрессе зашел, мимо стойки девушка спросила «где ваш билет». Я сказал, что зайду на 2-3 минуты и когда развернулся, помню что взяла за воротник или за руку и у меня в голове что-то заклинуло, — сказал подсудимый.

Подсудимый признался, что действительно выхватил нож. По его словам, он не выдвигал никаких требований, а просто хотел пройти в зал ожидания, чтобы осмотреться. При этом он не смог объяснить, зачем угрожал взорвать аэропорт.

После этого судья Анар Карашева постановила о завершении судебного следствия и переходе к прениям сторон.

Прокурор Алмас Бертаев заявил, что вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевших и свидетелей, а также видеозаписями.

Он попросил признать Машрапбека Баратова виновным и назначить наказание: 8 лет лишения свободы по статье «Захват заложника», 4 года и 8 месяцев — по статье «Хулиганство с применением оружия», а также 2 года и 6 месяцев — по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По совокупности уголовного нарушения, путем сложения наказания — окончательно назначить ему 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, заявил прокурор.

В последнем слове подсудимый Машрапбек Баратов попросил прощение у потерпевших и выразил раскаяние в содеянном. Он также попросил суд учесть его пенсионный возраст при вынесении приговора.

Приговор объявят в 16.00 16 июля.

Напомним, сегодня в Алматы началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Машрапбека Баратова, подозреваемого в захвате заложницы в международном аэропорту.

Инцидент произошел 7 марта 2025 года около 11:45. В зону предполетного досмотра аэропорта подошел мужчина, который в ответ на просьбу предъявить документы, схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Спустя некоторое время его обезоружил один из посетителей аэропорта — это был Муса Абдраим. Момент задержания мужчины попал на видео. Позже нападавшего арестовали на два месяца.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил представить мужчину, обезвредившего преступника, к государственной награде.