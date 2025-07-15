В Алматы возобновили суд по делу о захвате заложницы в аэропорту

Слушание проходит в общем порядке после завершения дополнительного досудебного расследования прокурорами. По итогам дорасследования квалификация преступного деяния оставлена без изменений. Баратову инкриминируются хулиганство (ст. 293 ч. 3 УК РК), захват заложника (ст. 261 ч. 2 п. 4 УК РК) и заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 273 УК РК). Кроме того, в ходе досудебного расследования Муса Абдраим, в соответствии со статьей 71 УПК признан потерпевшим.

В суде председательствует судья Турксибского районного суда Анар Карашева.

В суде прокурор авиационной транспортной прокуратуры Алмас Бертаев зачитал обвинительный акт.

Согласно материалам дела, 7 марта 2025 года Машрапбек Баратов, находясь в тяжелом жизненном положении, связанном с безработицей и накопившимися долгами, прибыл на попутном автобусе к международному аэропорту Алматы. Прогуливаясь по территории, около 11:00 он зашел в здание аэропорта, поднялся на второй этаж и прошел в зал регистрации пассажиров. По словам прокурора, Баратова на стойке досмотра остановила инспектор службы досмотров Ботагоз Мухтарова (потерпевшая), попросила предоставить посадочный талон и удостоверение личности для дальнейшего прохода. Отмечается, что Баратов, зная об отсутствии каких-либо документов для прохождения в зону полетов, решил захватить инспектора в заложники, чтобы заставить сотрудников пропустить его на борт самолета.

— Нарушая общественный порядок, невзирая на попытки пассажиров и других лиц его остановить, схватил за волосы инспектора службы досмотра Мухтарову, преградившую ему путь. Вытащив нож из правого кармана, он выразил явное неуважение к обществу, сопровождая свои действия угрозами с применением ножа, и начал двигаться с Мухтаровой в сторону стойки досмотра для дальнейшего прохода в зону вылета, — зачитал Алмас Бертаев.

Баратов, осознав, что заложница может стать для него «живым щитом», приставил нож к ее шее и начал выдвигать требования: не приближаться к нему, не применять силу и выбросить оружие. В случае невыполнения он угрожал взорвать здание аэропорта.

Инцидент удалось оперативно пресечь благодаря Мусу Абдраим, который, проявив высокий профессионализм и личную отвагу, предложил нападавшему обменять заложницу на себя. Впоследствии, воспользовавшись моментом, он сумел обезвредить злоумышленника, тем самым, предотвратив возможную трагедию.

В настоящее время Машрапбек Баратов содержится под стражей в учреждении ДУИС по городу Алматы по санкции суда.

Ранее дело рассматривалось в Турксибском районном суде в порядке ускоренного досудебного расследования в связи с полным признанием вины подозреваемым. Однако в суде адвокат Дюсеков выразил несогласие с квалификации уголовного правонарушения, в связи с чем, дело возращено прокурору.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил представить мужчину, обезвредившего преступника, к государственной награде.

Адвокат Мусы Абдраима ранее ходатайствовал перед судом о признании его подзащитного потерпевшим, ссылаясь на то, что тот находился в заложниках и его жизни угрожала опасность. Однако сам Муса отказался от этого статуса, заявив, что не имеет никаких жалоб и заявлений.