Как казахстанским предпринимателям компенсируют налоговую нагрузку

На пресс-конференции, прошедшей в НПП «Атамекен», представители СМИ задали Серику Жумангарину вопрос: не приведет ли введение нового Налогового кодекса к сокращению числа предпринимателей на фоне и без того растущих тарифов?

— Когда внедрялась тарифная программа, таких ситуаций (имеются в виду геополитические события в мире — прим. автора) не было. Поэтому сейчас мы вносим небольшие изменения. Мы не приостановили тарифную реформу, но слегка притормозили. Благодаря этому инфляция в сфере услуг снизится на полпроцента. Мы это посчитали. В целом, конечно, наша реформа, повышение НДС на 4 процента окажет свое влияние. Это добавит инфляции 2–2,5 процента. Но многие предприниматели уже при одном только упоминании об этом начали поднимать цены. Новый Налоговый кодекс вступит в силу с 1 января следующего года, однако его влияние на инфляцию мы ощущаем уже сейчас, — сказал он.

Вице-министр также отметил, что при реформировании налоговой системы в стране не обошли вниманием вопрос поддержки бизнеса.

— Многие дробят крупный бизнес, регистрируют 10 мелких и средних предприятий, чтобы уклониться от налогов. Это искусственно созданный бизнес. С одной стороны, мы проводим реформу, а с другой — усиливаем поддержку предпринимательства. Мы увеличиваем капитал АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 1 трлн тенге. Развиваем институты развития, расширяем возможности финансирования бизнеса. Потому что, сколько бы я ни разговаривал с представителями бизнеса, всем нужно одно — доступ к деньгам под низкий процент. Финансирование должно быть как доступным, так и дешевым. Сейчас базовая ставка Национального банка составляет 16,5 процента. АО «Байтерек» предоставляет финансирование по совокупной ставке 12,6 процента. Если завтра ставка Нацбанка снизится, эта тоже уменьшится, — отметил Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин пояснил ключевую цель нового Налогового кодекса.

Напомним, сегодня 15 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».