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    19:47, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Серик Жумангарин пояснил ключевую цель нового Налогового кодекса

    Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин охарактеризовал суть обновленного Налогового кодекса. По его словам, новый документ направлен не только на усиление фискальной дисциплины, но и на стимулирование роста бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Жумангарин
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Напомним, сегодня 18 июля Главой государства подписан новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

    Как отметил Серик Жумангарин, новый кодекс затрагивает не только фискальные аспекты, но и включает стимулы для развития предпринимательства – от микробизнеса до крупных компаний.

    – У нас не все платят налоги, и это же не случайно называют процентом теневой экономикой – тем более 16,5%. Суть этого налогового кодекса не только в повышении НДС. Это транзитный, косвенный налог, который уплачивается на каждом этапе и не всегда полностью ложится на плечи потребителя, – подчеркнул вице-премьер на пресс-конференции, прошедшей в НПП «Атамекен».

    Он добавил, что ключевая задача реформ – повышение прозрачности экономики и снижение доли теневого сектора.

    – Заплати налог и спи спокойно, – резюмировал С. Жумангарин.

    Обновленный Налоговый кодекс вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Теги:
    Серик Жумангарин Бизнес Налоги Налоговый кодекс Предпринимательство и власть
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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