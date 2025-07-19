Серик Жумангарин пояснил ключевую цель нового Налогового кодекса

Напомним, сегодня 18 июля Главой государства подписан новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

Как отметил Серик Жумангарин, новый кодекс затрагивает не только фискальные аспекты, но и включает стимулы для развития предпринимательства – от микробизнеса до крупных компаний.

– У нас не все платят налоги, и это же не случайно называют процентом теневой экономикой – тем более 16,5%. Суть этого налогового кодекса не только в повышении НДС. Это транзитный, косвенный налог, который уплачивается на каждом этапе и не всегда полностью ложится на плечи потребителя, – подчеркнул вице-премьер на пресс-конференции, прошедшей в НПП «Атамекен».

Он добавил, что ключевая задача реформ – повышение прозрачности экономики и снижение доли теневого сектора.

– Заплати налог и спи спокойно, – резюмировал С. Жумангарин.

Обновленный Налоговый кодекс вступит в силу с 1 января 2026 года.