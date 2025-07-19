Серик Жумангарин пояснил ключевую цель нового Налогового кодекса
Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин охарактеризовал суть обновленного Налогового кодекса. По его словам, новый документ направлен не только на усиление фискальной дисциплины, но и на стимулирование роста бизнеса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, сегодня 18 июля Главой государства подписан новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».
Как отметил Серик Жумангарин, новый кодекс затрагивает не только фискальные аспекты, но и включает стимулы для развития предпринимательства – от микробизнеса до крупных компаний.
– У нас не все платят налоги, и это же не случайно называют процентом теневой экономикой – тем более 16,5%. Суть этого налогового кодекса не только в повышении НДС. Это транзитный, косвенный налог, который уплачивается на каждом этапе и не всегда полностью ложится на плечи потребителя, – подчеркнул вице-премьер на пресс-конференции, прошедшей в НПП «Атамекен».
Он добавил, что ключевая задача реформ – повышение прозрачности экономики и снижение доли теневого сектора.
– Заплати налог и спи спокойно, – резюмировал С. Жумангарин.
Обновленный Налоговый кодекс вступит в силу с 1 января 2026 года.