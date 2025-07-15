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    11:49, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Не соответствуют даже базовым требованиям — Олжас Бектенов о туристических местах

    Казахстанские туристические объекты сталкиваются с серьезными проблемами в части безопасности и комфорта. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер-министр РК
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Проблемы в этой сфере есть. Многие наши курорты не соответствуют не то что мировым стандартам, а даже базовым требованиям — по безопасности, комфорту. Полностью с этим согласен. Работа в этом направлении ведется, — сказал глава Кабмина, комментируя ситуацию с развитием внутреннего туризма.

    По его словам, в настоящее время Правительство принимает меры по модернизации туристической инфраструктуры и повышению качества предоставляемых услуг.

    Ранее стало известно, как будут исправлять ситуацию на Алаколе.

    Теги:
    Туризм Правительство РК Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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