Не соответствуют даже базовым требованиям — Олжас Бектенов о туристических местах

— Проблемы в этой сфере есть. Многие наши курорты не соответствуют не то что мировым стандартам, а даже базовым требованиям — по безопасности, комфорту. Полностью с этим согласен. Работа в этом направлении ведется, — сказал глава Кабмина, комментируя ситуацию с развитием внутреннего туризма.

По его словам, в настоящее время Правительство принимает меры по модернизации туристической инфраструктуры и повышению качества предоставляемых услуг.

Ранее стало известно, как будут исправлять ситуацию на Алаколе.