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    10:28, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Как будут исправлять ситуацию на Алаколе – пояснение Минтуризма

    В рамках поручения Главы государства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации под руководством заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

    алакөл
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Цель рабочей поездки - оценка текущего состояния инфраструктуры и условий отдыха, а также мониторинг исполнения поручений по развитию туристской отрасли. Осмотр проведён с обеих сторон озера, состоялись встречи с представителями акиматов и бизнеса.

    В ходе проверки выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; недостаточный контроль за водным транспортом; нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Нарушаются базовые стандарты безопасности.

    «Повышение качества туристских услуг является одной из приоритетных задач в развитии отрасли. Несмотря на рост потока туристов, в ряде курортных зон стандарты обслуживания не соответствуют современным требованиям. Министерством прорабатываются поправки в Закон «О туристской деятельности», предусматривающие внедрение обязательных стандартов, расширение полномочий и развитие инфраструктуры. Это позволит создать системную основу для обеспечения безопасности, комфорта и высокого уровня сервиса. Наша главная задача - сделать отдых в Казахстане качественным и безопасным для каждого гражданина», - подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

    По итогам проверки даны следующие конкретные поручения:

    • Усилить санитарное оснащение пляжной территории;

    • Закупить дополнительные мусорные контейнеры;

    • Продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов;

    • Проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства;

    • Организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты);

    • Увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду;

    • Обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.

    Местным исполнительным органам даны контрольные сроки по устранению выявленных нарушений. Министерством запланирована повторная проверка исполнения на местах. Вопросы качества и безопасности туристского отдыха находятся на постоянном контроле Правительства и министерства.

    Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь.

    Теги:
    Правительство Туризм Регионы Алаколь
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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