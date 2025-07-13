Как будут исправлять ситуацию на Алаколе – пояснение Минтуризма

Цель рабочей поездки - оценка текущего состояния инфраструктуры и условий отдыха, а также мониторинг исполнения поручений по развитию туристской отрасли. Осмотр проведён с обеих сторон озера, состоялись встречи с представителями акиматов и бизнеса.

В ходе проверки выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; недостаточный контроль за водным транспортом; нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Нарушаются базовые стандарты безопасности.

«Повышение качества туристских услуг является одной из приоритетных задач в развитии отрасли. Несмотря на рост потока туристов, в ряде курортных зон стандарты обслуживания не соответствуют современным требованиям. Министерством прорабатываются поправки в Закон «О туристской деятельности», предусматривающие внедрение обязательных стандартов, расширение полномочий и развитие инфраструктуры. Это позволит создать системную основу для обеспечения безопасности, комфорта и высокого уровня сервиса. Наша главная задача - сделать отдых в Казахстане качественным и безопасным для каждого гражданина», - подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

По итогам проверки даны следующие конкретные поручения:

• Усилить санитарное оснащение пляжной территории;

• Закупить дополнительные мусорные контейнеры;

• Продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов;

• Проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства;

• Организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты);

• Увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду;

• Обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.

Местным исполнительным органам даны контрольные сроки по устранению выявленных нарушений. Министерством запланирована повторная проверка исполнения на местах. Вопросы качества и безопасности туристского отдыха находятся на постоянном контроле Правительства и министерства.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь.