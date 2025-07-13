Вице-премьер Ермек Кошербаев проверил туристические зоны на Алаколе

Продолжая рабочие поездки в регионы с целью оценки состояния приоритетных туристических направлений, заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев ознакомился с текущим состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь области Жетысу — одного из пяти ключевых туристических направлений региона.

Фото: Правительство РК

С момента создания области Алакольский район посетило свыше 4,8 млн туристов, из них 1,8 млн — только за прошлый год.

В ходе поездки вице-премьер посетил коммунальный пляж, где были зафиксированы типичные и характерные для многих регионов системные вопросы, требующие комплексного решения. Несмотря на наличие базовых условий в большинстве зон отдыха, в открытых и общедоступных пространствах сохраняются вызовы, связанные с санитарной, инженерной и сервисной инфраструктурой.

Фото: Правительство РК

— Люди, выбирающие отдых на коммунальных пляжах, должны получать такой же базовый комфорт и безопасность, как и гости частных зон. Это принцип справедливости. Независимо от того, где человек отдыхает — он должен видеть порядок, чистоту и организованную среду, — подчеркнул Ермек Кошербаев.

Заместитель Премьер-министра дал поручения акиму района и профильным службам: усилить санитарное оснащение пляжа, закупить дополнительные контейнеры для сбора мусора, продлить линию буйков и определить зоны безопасного захода для маломерных судов. Также поручено проработать возможность установки раздевалок, душевых и элементов благоустройства, в том числе зон активного отдыха.

Фото: Правительство РК

Для обеспечения общественной безопасности в районе будет рассмотрен вопрос увеличения численности сотрудников ЧС, задействованных в дежурстве на побережье.

Отдельное внимание было уделено вопросам стихийной торговли. Вице-премьер отметил необходимость установки стационарных торговых киосков с подключением к воде и электроснабжению, а также обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

— Все эти вопросы актуальны не только для Алаколя. Это вызовы, характерные для всех регионов, с которыми сталкиваются курортные зоны по всей стране. Мы соберем предложения, проанализируем лучшие практики и уже в Министерстве туризма и спорта проведем отдельное совещание с участием всех ответственных госорганов. Туризм — это не только бизнес, но и качество жизни самих граждан, — отметил Ермек Кошербаев.

В рамках поездки вице-премьер также посетил железнодорожный вокзал в селе Акши и пообщался с туристами. Отзывы показывают: положительные изменения есть, но проблемы на отдельных участках пляжей все еще мешают качественному отдыху.

Фото: Правительство РК

— Мы с семьей отдыхаем на Алаколе впервые. Очень радует порядок — и на вокзале, и на пляже. Но хотелось бы больше раздевалок и душевых, особенно на общих пляжах, — поделилась мнением отдыхающая Галина Чепрына.

Фото: Правительство РК

— Все восемь лет ездим в одно и то же место. Сервис, воздух, вода — все нравится. Но хочется, чтобы каждый участок пляжа соответствовал одному стандарту, особенно бесплатные зоны, — добавили туристы из Алматы.

В текущем году здесь был решен вопрос с электроснабжением: построена высоковольтная линия от Бесколя до Акши протяженностью 56,7 км и новая подстанция. С июня подача электроэнергии осуществляется бесперебойно. Побережье покрыто интернетом, работает 16 базовых станций, проложена оптоволоконная линия связи.

Работа велась в координации с профильными министерствами. Все вице-министры, входившие в состав рабочей группы, разделились по направлениям ответственности и провели осмотр зон отдыха, по результатам которого доложили вице-премьеру о текущей ситуации и необходимых мерах.

— Мы не создаем временные решения — мы выстраиваем долгосрочную, устойчивую систему. Туристические зоны Казахстана должны соответствовать ожиданиям людей и задавать стандарты. Не только для туристов, но и для самих казахстанцев. По итогам всех региональных поездок будут приняты системные решения на уровне Правительства, — резюмировал Ермек Кошербаев.

Напомним, в связи с многочисленными обращениями граждан Глава государства обратил внимание Правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих и поручил в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние.

Позже в интервью программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek joly директор департамента поддержки проектов НК «Kazakh Tourism» Алишер Турсын сообщил, что со стороны отдыхающих часто поступают жалобы на гостиницы — качество их услуг и комфорт недостаточны. А на многих объектах Алаколя нет сотрудников, владеющих английским языком, что является большим препятствием для иностранных туристов.