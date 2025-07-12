Что не устраивает отдыхающих на Алаколе

«Если судить по социальным сетям, сейчас наши соотечественники во множестве едут не только на Алаколь, но и на такие водоемы, как Балхаш. Но со стороны отдыхающих часто поступают жалобы на гостиницы. Качество их услуг и комфорт недостаточны», – говорит директор департамента поддержки проектов НК «Kazakh Tourism» Алишер Турсын в интервью программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek joly.

Алаколь – один из главных маршрутов во внутреннем туризме. И все же здесь инфраструктура и качество услуг отстают. На многих объектах нет сотрудников, владеющих английским языком, это большое препятствие для иностранных туристов.

«Большая часть гостиниц в упрощенном формате, то есть предлагают простые услуги по доступным ценам. Брендов международного уровня почти нет. Сейчас мы приглашаем одну крупную гостиничную сеть из Таиланда. Они ознакомятся с местным рынком и внесут предложение по внедрению франшизной модели. С помощью внедрения модели таиландского туризма планируется повысить интерес иностранных туристов», – говорит спикер.

В настоящее время в гостиницах нашей страны система присвоения звезд носит лишь рекомендательный характер. Это не дает возможности реально контролировать качество.

«Если будут приняты законодательные поправки, то мы получили бы право проверять гостиницы на системной основе, понижать их «звездность» или даже лишать», – сказал Алишер Турсын.

Казахстанцы хорошо знают внутренние туристические зоны, но проезд к ним представляет большую трудность. Чтобы долететь на самолете, трудно купить билет, на железной дороге не хватает вагонов.

Фото из архива Алишера Турсына

«В этом году по этому направлению есть определенный прогресс. Министерством транспорта выделено 6,5 млрд тенге субсидии на маршруты Астана-Ушарал и Алматы-Ушарал. Сейчас на постоянной основе выполняется 7 рейсов в неделю. На железной дороге тоже есть положительные сдвиги. С 11 июля запущен новый электропоезд «Бурабай Экспресс», курсирующий между Астаной и Бурабаем. Для пассажиров созданы комфортные условия. Мы планируем в будущем пустить такие поезда и на Алакольское направление», – говорит директор департамента.

В летние месяцы казахстанцы, в основном, часто посещают Алаколь, Балхаш, Алматинский горный кластер, Сайрам-Огемский национальный парк и побережье Каспийского моря.

«Иностранные туристы чаще приезжают в Алматы и Астану, также в Акмолинскую и Мангистаускую область. По линии делового туризма часто выбирается Атырауская область», – говорит Алишер Турсын.

В настоящее время специальная комиссия во главе с заместителем руководителя Администрации Президента находится в поездке в районе Алаколя. Они оценивают инфраструктуру туристского маршрута, ситуацию с оказанием услуг.

«Развитию туризма уделяется внимание на государственном уровне. Но для достижения реального результата должны одновременно развиваться законодательство, качество услуг и инфраструктура», – заключил гость студии.

Отметим, партия «AMANAT» запустила проект по развитию горного туризма.

Кроме того, сообщалось, что Министерство туризма и спорта РК с 2026 года намерено перейти на цифровую статистику на основе информации от операторов сотовой связи.