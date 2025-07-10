Минтуризма РК переходит на цифровую статистику на базе мобильных данных

В рамках совещания представлен предварительный анализ внутреннего туризма за 2024 год, основанный на обезличенных данных одного из мобильных операторов. Участники обсудили подходы к классификации внутренних посетителей и туристов — в том числе по критериям продолжительности поездки и наличия ночёвки. Также уточнены методологические аспекты, необходимые для формирования более точных показателей.

- Использование данных сотовых операторов позволяет более полно учитывать турпоток, включая краткосрочные поездки и визиты без ночёвки, которые ранее не фиксировались в традиционной статистике. Это обеспечивает объективное отражение туристской активности и позволяет избежать недоучёта, связанного с ограниченным охватом текущих методов, - пояснили в министерстве.

Актуальность обновления методики учета подтверждается существующими пробелами в действующей статистике. Так, в 2024 году Казахстан посетили 15,3 млн иностранных туристов, из которых 10,4 млн находились в стране более одного дня. Однако около 9 млн из них не были зарегистрированы в объектах размещения, данные которых являются основным источником при формировании официальной статистики. Такая ситуация демонстрирует необходимость расширения методов учёта за счёт цифровых инструментов и новых источников данных.

Международный опыт показывает эффективность использования данных мобильных операторов в туристской статистике — подобные подходы уже успешно реализованы в Саудовской Аравии, Индонезии, Омане и Эстонии.