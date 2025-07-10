Проект по развитию горного туризма запустили в Казахстане

Старт проекта состоялся в ущелье Аюсай — на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. В мероприятии приняли участие Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, аким Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, парламентарии, члены Общественной палаты при Мажилисе, активисты «Kaz Alpine Club», представители туристических, экологических организаций, активисты «Жастар Рухы».

Фото: Али Галым, Талгат Таныбаев

— Сегодня новой точкой экономического роста становится туризм. Туризм — это новая нефть. Поэтому Глава государства постоянно говорит о необходимости развития этого сектора. Благодаря проводимой нашим Президентом внутренней и внешней политике в нашей стране царит мир и стабильность, мы дружим с нашими соседями. Как результат — зарубежные туристы с большим удовольствием едут в Казахстан, зная о гостеприимстве нашего народа. Я уверен, что сегодняшний проект «Алатау аманаты» — это еще один большой системный шаг в развитии казахстанского туризма, — подчеркнул Ерлан Кошанов.

Проект «Алатау аманаты» предполагает создание протяжённой национальной тропы от Чарынского каньона до археологического комплекса Тамгалы-тас, охватывающей более 1200 километров. По маршруту расположены 24 объекта инфраструктуры и 20 населенных пунктов, с населением свыше 270 тысяч человек. Туристы смогут посещать этноаулы, глэмпинги, кэмпинги, визит-центры, спасательные станции, а также точки гастрономического и этнокультурного туризма. В перспективе здесь появится целая экосистема для внутреннего и международного приключенческого туризма. «Алатау аманаты» нацелен не только на развитие отрасли, но и на вовлечение сельского населения в экономическую активность.

Фото: Али Галым, Талгат Таныбаев

Ключевые остановки маршрута уже сейчас становятся точками туристического притяжения. В числе таких объектов — государственный историко-культурный музей-заповедник «Есік», урочище Кок-Жайлау, Бутаковское ущелье, горячие источники Алма-Арасан, Большое Алматинское озеро, городище Талхиз VIII–XIII веков, а также горный курорт «Oi-Qaragai».

В день запуска участники также провели плоггинг — экологическое мероприятие по уборке мусора в горах, приуроченное к общенациональной акции «Таза Қазақстан».

Проект «Алатау аманаты» планируется реализовать в течение полутора лет. Фракция партии «AMANAT» в Мажилисе совместно с экспертами обеспечит законодательную поддержку проекту. Будет создана база для правового регулирования туристских троп, а также разработаны единые правила их проектирования и благоустройства. В дальнейшем планируется масштабировать данный подход по развитию приключенческого туризма по всей стране.