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    13:13, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана поручил привести туристические направления в надлежащее состояние

    В связи с многочисленными обращениями граждан Глава государства обратил внимание Правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих, передает агентство Kazinform со ссылкой на советника — пресс-секретаря Президента РК Руслана Желдибая.

    алакөл
    Фото: акимат области Жетысу

    Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности.

    Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

    Ранее мы писали о том, что уже сделано для комфорта отдыхающих на озере Алаколь и какие проекты планируется реализовать — в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Туризм Акорда Президент Казахстана Правительство РК Поручения Президента Алаколь
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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