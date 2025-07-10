Президент Казахстана поручил привести туристические направления в надлежащее состояние

Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности.

Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Ранее мы писали о том, что уже сделано для комфорта отдыхающих на озере Алаколь и какие проекты планируется реализовать — в материале агентства Kazinform.