13:13, 10 Июль 2025 | GMT +5
Президент Казахстана поручил привести туристические направления в надлежащее состояние
В связи с многочисленными обращениями граждан Глава государства обратил внимание Правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих, передает агентство Kazinform со ссылкой на советника — пресс-секретаря Президента РК Руслана Желдибая.
Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности.
Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
Ранее мы писали о том, что уже сделано для комфорта отдыхающих на озере Алаколь и какие проекты планируется реализовать — в материале агентства Kazinform.