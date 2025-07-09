Электричество, канализация, дроны-патрули: что меняется на Алаколе

Алаколь — горько-соленое бессточное озеро, раскинувшееся на границе двух областей: Абай и Жетысу. Основной туристический сезон здесь приходится на июль и август — в эти месяцы на побережье съезжаются отдыхающие из разных стран, преимущественно из Казахстана. Какие условия созданы для туристов со стороны области Жетысу и сколько человек в среднем проводят здесь отпуск, рассказали в акимате региона.

Путь из Алматы до села Акши — одного из самых популярных туристических центров на Алаколе — занимает от 7 до 8 часов в зависимости от интенсивности движения. На этом маршруте уже проложена новая асфальтированная дорога, вдоль которой работают кафе с удобными санитарно-гигиеническими узлами, маркеты и автозаправочные станции. Однако внутри самого села дорожная инфраструктура еще требует доработки — остаются улицы, где асфальт предстоит проложить.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Стоимость проживания здесь варьируется: номер с трехразовым питанием обойдется в среднем в 20–30 тысяч тенге в сутки. Есть и премиальные базы отдыха, где стоимость за ночь может достигать 150 тысяч тенге с человека. Как отметил ранее аким Алакольского района, ценовую политику формирует рынок, и каждый отдыхающий может выбрать условия на свой бюджет.

Проблемы с электроснабжением и новая подстанция

Еще недавно отключения электричества и остановка водонасосных станций доставляли немало неудобств как отдыхающим, так и предпринимателям на побережье Алаколя. Старые электросети не справлялись с растущей нагрузкой, особенно в разгар сезона.

Сегодня эта проблема решена: для стабильного электроснабжения курортной зоны проложено 56 километров линий напряжением 110 кВт от Бесколя до села Акши, а также введена в эксплуатацию новая подстанция «Акши».

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

— Изначально завершение работ было запланировано на следующий год, однако подрядчик ускорил темпы и досрочно завершил проект за собственные средства. Уже с 4 по 6 июня началась подача электроэнергии на объекты курортной зоны. Подстанция рассчитана на мощность 32 мегаватта, тогда как текущая потребность составляет порядка 10 мегаватт. То есть мощности достаточно с запасом на будущее, мы также можем обеспечить электроэнергией село Коктума, — отметил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района Айдар Абишев.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Общий объем инвестиций в проект превысил 10,2 миллиарда тенге.

По словам предпринимателя Асхата Слямова, работающего на побережье, перебои с электроснабжением в прошлом доставляли серьезные проблемы.

— Когда одновременно включались кондиционеры, бойлеры и холодильники, напряжение падало, и мы волновались, что техника может выйти из строя. В этом сезоне подобных проблем уже нет, — добавил он.

В дальнейшем новая линия электроснабжения позволит подключить и канализационные очистные сооружения.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Отходы и канализация

В 2023 году в селе Акши завершили строительство канализационных сетей протяженностью 69,7 километра. Следующим этапом стало возведение очистных сооружений. Строительно-монтажные работы стартовали 27 апреля этого года, сейчас на объекте ведутся земляные работы: копают котлованы под лабораторное здание, сооружение КОС и отстойники. Полностью завершить проект планируют в сентябре 2026 года.

Как отметил Айдар Абишев, после обработки сточные воды будут проходить биологическую очистку и использоваться как техническая вода для полива.

— Село Акши подключится к этой централизованной системе. Все пансионаты и зоны отдыха смогут присоединиться. Это важный шаг в борьбе за чистую экологию. Очищенные стоки поступят в фильтрационные поля, пройдут лабораторный контроль, мембранную очистку и биологическую переработку. Часть этой воды будет использоваться для полива, а часть — испаряться. Вода в грунт попадать не будет, — пояснил он.

Фото: акимат области Жетысу

На данный момент все базы отдыха используют септики, а отходы вывозятся спецтехникой в Ушарал, что создает определенные сложности для предпринимателей.

По санитарным нормам КОС разместят в 3 километрах от аула. После очистки вода будет пригодна для полива парков, скверов и садов — она пройдет бактериальную обработку и не будет иметь запаха.

Проект оценивается в 9,7 млрд тенге. В этом году подрядчики подготовят основание и котлованы, в следующем — возведут здания и установят оборудование. Общая площадь объекта составит 7 гектаров. В перспективе к системе подключат и село Коктума.

Интернет и связь

Для обеспечения стабильной связи и качественного интернета на побережье озера Алаколь действует 16 базовых станций. В 2024 году была проложена оптико-волоконная линия. Туристические объекты подключаются к интернету поэтапно.

— Каждое лето мобильные операторы устанавливают дополнительные переносные станции, чтобы справиться с сезонной нагрузкой. Осенью и зимой такой потребности уже нет. Для своих клиентов операторы ежегодно усиливают качество связи, — подчеркнул Айдар Абишев.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Нарушения и штрафы

На побережье озера Алаколь вопросам безопасности отдыхающих уделяется особое внимание. Как сообщил заместитель начальника департамента полиции области Жетысу Жасулан Байкенов, с 5 июня — с начала купального сезона — охрану общественного порядка в Акши обеспечивают более 30 сотрудников полиции.

В круглосуточном режиме работают пять экипажей автопатрульных, дополнительно задействованы по четыре участковых инспектора из других районов области. Они обслуживают вызовы, патрулируют территорию и следят за соблюдением порядка.

Параллельно участковые несут совместное дежурство с инспекцией транспортного контроля и сотрудниками ДЧС на воде. В их распоряжении — планшеты, радиостанции, видеорегистраторы, позволяющие фиксировать все нарушения и оперативно реагировать на правонарушения.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

По данным полиции, с начала купального сезона в Акши уголовных правонарушений зарегистрировано не было, однако зафиксировано 194 административных нарушения: большинство из них касаются правил дорожного движения, нарушений благоустройства (загрязнение территории) и стихийной торговли.

Особое внимание уделяется и безопасности на трассе от 124 км до поселка Коктума, где задействовано 84 сотрудника и 41 экипаж. Патрулирование дополнительно контролируется дронами — беспилотники способны отслеживать выход животных на трассу, выезд на встречную полосу авто и другие нарушения на расстоянии до 5 километров.

— По сравнению с прошлым годом число правонарушений сократилось, хотя пик сезона ожидается ближе к середине июля. Участковые патрулируют береговую линию, проводят беседы с предпринимателями и отдыхающими, — отметил Жасулан Байкенов.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

До 15 июля планируется установить на побережье 44 видеокамеры с выводом изображения на модульный пост. На территории курорта действует водно-спасательная станция ДЧС, оснащенная современным оборудованием, новыми катерами и экипировкой. Пляжи и береговая линия патрулируются как с воды, так и с суши.

Особое внимание уделяется детской безопасности. На пляжах размещены предупреждающие таблички, регулярно проводятся разъяснительные беседы. Органы гражданской защиты отказываются от устаревших методов, внедряя беспилотные летательные аппараты и громкоговорящие устройства.

Заместитель начальника департамента полиции также отметил, что для водного транспорта предусмотрены специализированные штрафные стоянки.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Для обеспечения безопасности на воде акиматом установлены буйки, за пределами которых определены специальные зоны для движения катеров и гидроскутеров. Кроме того, работают наркологические пункты для освидетельствования водителей.

Как сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Игорь Жуков, с 1 июня на территории региона активно ведутся профилактические мероприятия по обеспечению безопасности на воде. За это время зарегистрировано два несчастных случая — оба в Каратальском районе. На побережьях озер Алаколь и Балхаш трагедий не зафиксировано.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Туалеты на побережье

Аким Алакольского района Алмас Абдинов сообщил, что на сегодняшний день на побережье установлены санитарные узлы.

— Мы получали жалобы от отдыхающих на отсутствие туалетов прямо у воды. Однако размещать их непосредственно на берегу нельзя из-за отсутствия централизованной канализации. Сейчас вдоль побережья установлено 23 современных туалета с автономными септиками. Раньше санитарные узлы располагались далеко от пляжа, но по поручению акима области в этом году их разместили ближе, — отметил Алмас Абдинов.

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

Что касается утилизации мусора, на пляжной зоне установлены урны, однако, по словам акима, отдыхающие не всегда соблюдают порядок. В этом сезоне дополнительно закуплено 90 контейнеров, увеличив их общее количество до 210.

Контейнеры предназначены для раздельного сбора отходов: пластика, бумаги и стекла. Также в Акши работают три спецмашины для вывоза мусора и один автомобиль для обслуживания канализационных систем.

Инвестиции и инфраструктура Алакольского района

За последние три года Алакольский район области Жетысу принял порядка 4,8 миллиона туристов, предоставив услуги на сумму 29,4 миллиарда тенге. По словам акима района Алмаса Абдинова, в этом году введено в эксплуатацию 17 туристических объектов, создано 51 рабочее место, привлечено 2,4 миллиарда тенге инвестиций. Кроме того, продолжается строительство трех крупных туристических комплексов на 500 мест.

— Основной драйвер развития района — инвестиции. За три года их объем составил 305,9 миллиарда тенге, из них пять крупных проектов реализовано за счет внебюджетных средств, что позволило создать 432 рабочих места, — отметил аким.

Фото: акимат области Жетысу

Одним из значимых инфраструктурных проектов стало строительство 134-километрового участка железнодорожной линии «Достык–Мойынты», проходящего по территории района. Также в этом году планируется приступить к возведению логистического парка.

В строительной отрасли за три года сдано в эксплуатацию 79,5 тысячи квадратных метров жилья, из них 8,3 тысячи квадратных метров — за первые пять месяцев этого года.

Улучшилась и коммунальная инфраструктура: централизованное водоснабжение обеспечено в 92,8% населенных пунктов района, отремонтировано 44,3 километра автодорог местного значения, в этом году планируется обновить 24 улицы в 10 населенных пунктах.

В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в селе Достык строится учебное заведение на 600 мест, которое планируют сдать до конца года. Также в районе действуют 1 фельдшерско-акушерский пункт и 7 блочно-модульных медпунктов, а в ближайшие годы планируется возведение новых социальных объектов.

Фото: акимат области Жетысу

Аэропорт Ушарала готовят к расширению

В связи с ростом туристического потока на озеро Алаколь в планах — расширение аэропорта Ушарала. Как сообщил глава аэропорта Айдын Байбазаров, планируется строительство нового терминала, что увеличит пропускную способность с нынешних 50 до 125 пассажиров в час.

Проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации, сроки начала строительства пока не определены.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

На сегодняшний день из Алматы и Астаны выполняются регулярные рейсы в Ушарал. Полеты обслуживают две авиакомпании, рейсы осуществляются ежедневно в течение летнего сезона до октября. Стоимость субсидируемых государством билетов — всего 20 000 тенге.

В прошлом году стало известно, что в аэропорту города Ушарал планируют построить дополнительный терминал с пропускной способностью до 75 пассажиров в час.

В 2022 году в аэропорту Ушарал была завершена реконструкция и удлинение искусственной взлетно-посадочной полосы, что позволило принимать среднемагистральные реактивные воздушные суда A-320, B-757, B-737, CRJ 200, Embraer 190, эксплуатируемые казахстанскими авиакомпаниями.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Как добраться до Алаколя

Добраться до побережья Алаколя теперь можно несколькими удобными способами. В этом году для удобства туристов расширено расписание поездов, организованы дополнительные автобусные рейсы и субсидируемый маршрут от аэропорта до курортной зоны.

Так, к летнему сезону на озеро курсируют 13 поездов, включая скоростной «Тальго» из Астаны и Алматы. Также запущены маршруты из Усть-Каменогорска, Павлодара, Кызылорды, Семея и Актогая.

Для путешествующих по трассе доступны автобусные рейсы в села Акши и Коктума. Регулярные автобусы отправляются с автовокзалов «Сайран» в Алматы и Талдыкоргана, стоимость билетов варьируется от 5 тысяч до 9 тысяч тенге.

Фото: акимат области Жетысу

Кроме того, уже в ближайшее время между аэропортом города Ушарала и поселком Акши начнет курсировать специальный субсидируемый автобусный маршрут, организованный при поддержке акимата области.

Этот вопрос давно волновал туристов, особенно тех, кто прибывает в Ушарал авиарейсами без брони отелей с трансфером. Как отметил аким Алакольского района Алмас Абдинов, все конкурсные процедуры уже завершены, и запуск автобуса ожидается в ближайшие дни.

Напомним, в последние годы были реконструированы и введены в эксплуатацию автодороги «Талдыкорган — Ушарал», «Ушарал — Достык».

Ранее сообщалось о том, как преображается к новому туристическому сезону Алаколь со стороны области Абай.

Стоит отметить, что в области Жетысу начинается долгожданный проект по строительству ограждающей дамбы и созданию прогулочной зоны вдоль озера Алаколь. Стоимость проекта составляет 19 миллиардов тенге.

Недавно мы рассказывали о развитии побережья озера Балхаш в области Жетысу и проблемах, с которыми сталкиваются туристы.