Электричество, канализация, дроны-патрули: что меняется на Алаколе
Озеро Алаколь считается одним из главных курортов страны, куда ежегодно приезжают отдыхать миллионы туристов. С ростом популярности увеличивается и нагрузка на инфраструктуру, появляются новые вызовы. Что уже сделано для комфорта отдыхающих и какие проекты планируется реализовать — в материале агентства Kazinform.
Алаколь — горько-соленое бессточное озеро, раскинувшееся на границе двух областей: Абай и Жетысу. Основной туристический сезон здесь приходится на июль и август — в эти месяцы на побережье съезжаются отдыхающие из разных стран, преимущественно из Казахстана. Какие условия созданы для туристов со стороны области Жетысу и сколько человек в среднем проводят здесь отпуск, рассказали в акимате региона.
Путь из Алматы до села Акши — одного из самых популярных туристических центров на Алаколе — занимает от 7 до 8 часов в зависимости от интенсивности движения. На этом маршруте уже проложена новая асфальтированная дорога, вдоль которой работают кафе с удобными санитарно-гигиеническими узлами, маркеты и автозаправочные станции. Однако внутри самого села дорожная инфраструктура еще требует доработки — остаются улицы, где асфальт предстоит проложить.
Стоимость проживания здесь варьируется: номер с трехразовым питанием обойдется в среднем в 20–30 тысяч тенге в сутки. Есть и премиальные базы отдыха, где стоимость за ночь может достигать 150 тысяч тенге с человека. Как отметил ранее аким Алакольского района, ценовую политику формирует рынок, и каждый отдыхающий может выбрать условия на свой бюджет.
Проблемы с электроснабжением и новая подстанция
Еще недавно отключения электричества и остановка водонасосных станций доставляли немало неудобств как отдыхающим, так и предпринимателям на побережье Алаколя. Старые электросети не справлялись с растущей нагрузкой, особенно в разгар сезона.
Сегодня эта проблема решена: для стабильного электроснабжения курортной зоны проложено 56 километров линий напряжением 110 кВт от Бесколя до села Акши, а также введена в эксплуатацию новая подстанция «Акши».
— Изначально завершение работ было запланировано на следующий год, однако подрядчик ускорил темпы и досрочно завершил проект за собственные средства. Уже с 4 по 6 июня началась подача электроэнергии на объекты курортной зоны. Подстанция рассчитана на мощность 32 мегаватта, тогда как текущая потребность составляет порядка 10 мегаватт. То есть мощности достаточно с запасом на будущее, мы также можем обеспечить электроэнергией село Коктума, — отметил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района Айдар Абишев.
Общий объем инвестиций в проект превысил 10,2 миллиарда тенге.
По словам предпринимателя Асхата Слямова, работающего на побережье, перебои с электроснабжением в прошлом доставляли серьезные проблемы.
— Когда одновременно включались кондиционеры, бойлеры и холодильники, напряжение падало, и мы волновались, что техника может выйти из строя. В этом сезоне подобных проблем уже нет, — добавил он.
В дальнейшем новая линия электроснабжения позволит подключить и канализационные очистные сооружения.
Отходы и канализация
В 2023 году в селе Акши завершили строительство канализационных сетей протяженностью 69,7 километра. Следующим этапом стало возведение очистных сооружений. Строительно-монтажные работы стартовали 27 апреля этого года, сейчас на объекте ведутся земляные работы: копают котлованы под лабораторное здание, сооружение КОС и отстойники. Полностью завершить проект планируют в сентябре 2026 года.
Как отметил Айдар Абишев, после обработки сточные воды будут проходить биологическую очистку и использоваться как техническая вода для полива.
— Село Акши подключится к этой централизованной системе. Все пансионаты и зоны отдыха смогут присоединиться. Это важный шаг в борьбе за чистую экологию. Очищенные стоки поступят в фильтрационные поля, пройдут лабораторный контроль, мембранную очистку и биологическую переработку. Часть этой воды будет использоваться для полива, а часть — испаряться. Вода в грунт попадать не будет, — пояснил он.
На данный момент все базы отдыха используют септики, а отходы вывозятся спецтехникой в Ушарал, что создает определенные сложности для предпринимателей.
По санитарным нормам КОС разместят в 3 километрах от аула. После очистки вода будет пригодна для полива парков, скверов и садов — она пройдет бактериальную обработку и не будет иметь запаха.
Проект оценивается в 9,7 млрд тенге. В этом году подрядчики подготовят основание и котлованы, в следующем — возведут здания и установят оборудование. Общая площадь объекта составит 7 гектаров. В перспективе к системе подключат и село Коктума.
Интернет и связь
Для обеспечения стабильной связи и качественного интернета на побережье озера Алаколь действует 16 базовых станций. В 2024 году была проложена оптико-волоконная линия. Туристические объекты подключаются к интернету поэтапно.
— Каждое лето мобильные операторы устанавливают дополнительные переносные станции, чтобы справиться с сезонной нагрузкой. Осенью и зимой такой потребности уже нет. Для своих клиентов операторы ежегодно усиливают качество связи, — подчеркнул Айдар Абишев.
Нарушения и штрафы
На побережье озера Алаколь вопросам безопасности отдыхающих уделяется особое внимание. Как сообщил заместитель начальника департамента полиции области Жетысу Жасулан Байкенов, с 5 июня — с начала купального сезона — охрану общественного порядка в Акши обеспечивают более 30 сотрудников полиции.
В круглосуточном режиме работают пять экипажей автопатрульных, дополнительно задействованы по четыре участковых инспектора из других районов области. Они обслуживают вызовы, патрулируют территорию и следят за соблюдением порядка.
Параллельно участковые несут совместное дежурство с инспекцией транспортного контроля и сотрудниками ДЧС на воде. В их распоряжении — планшеты, радиостанции, видеорегистраторы, позволяющие фиксировать все нарушения и оперативно реагировать на правонарушения.
По данным полиции, с начала купального сезона в Акши уголовных правонарушений зарегистрировано не было, однако зафиксировано 194 административных нарушения: большинство из них касаются правил дорожного движения, нарушений благоустройства (загрязнение территории) и стихийной торговли.
Особое внимание уделяется и безопасности на трассе от 124 км до поселка Коктума, где задействовано 84 сотрудника и 41 экипаж. Патрулирование дополнительно контролируется дронами — беспилотники способны отслеживать выход животных на трассу, выезд на встречную полосу авто и другие нарушения на расстоянии до 5 километров.
— По сравнению с прошлым годом число правонарушений сократилось, хотя пик сезона ожидается ближе к середине июля. Участковые патрулируют береговую линию, проводят беседы с предпринимателями и отдыхающими, — отметил Жасулан Байкенов.
До 15 июля планируется установить на побережье 44 видеокамеры с выводом изображения на модульный пост. На территории курорта действует водно-спасательная станция ДЧС, оснащенная современным оборудованием, новыми катерами и экипировкой. Пляжи и береговая линия патрулируются как с воды, так и с суши.
Особое внимание уделяется детской безопасности. На пляжах размещены предупреждающие таблички, регулярно проводятся разъяснительные беседы. Органы гражданской защиты отказываются от устаревших методов, внедряя беспилотные летательные аппараты и громкоговорящие устройства.
Заместитель начальника департамента полиции также отметил, что для водного транспорта предусмотрены специализированные штрафные стоянки.
Для обеспечения безопасности на воде акиматом установлены буйки, за пределами которых определены специальные зоны для движения катеров и гидроскутеров. Кроме того, работают наркологические пункты для освидетельствования водителей.
Как сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу Игорь Жуков, с 1 июня на территории региона активно ведутся профилактические мероприятия по обеспечению безопасности на воде. За это время зарегистрировано два несчастных случая — оба в Каратальском районе. На побережьях озер Алаколь и Балхаш трагедий не зафиксировано.
Туалеты на побережье
Аким Алакольского района Алмас Абдинов сообщил, что на сегодняшний день на побережье установлены санитарные узлы.
— Мы получали жалобы от отдыхающих на отсутствие туалетов прямо у воды. Однако размещать их непосредственно на берегу нельзя из-за отсутствия централизованной канализации. Сейчас вдоль побережья установлено 23 современных туалета с автономными септиками. Раньше санитарные узлы располагались далеко от пляжа, но по поручению акима области в этом году их разместили ближе, — отметил Алмас Абдинов.
Что касается утилизации мусора, на пляжной зоне установлены урны, однако, по словам акима, отдыхающие не всегда соблюдают порядок. В этом сезоне дополнительно закуплено 90 контейнеров, увеличив их общее количество до 210.
Контейнеры предназначены для раздельного сбора отходов: пластика, бумаги и стекла. Также в Акши работают три спецмашины для вывоза мусора и один автомобиль для обслуживания канализационных систем.
Инвестиции и инфраструктура Алакольского района
За последние три года Алакольский район области Жетысу принял порядка 4,8 миллиона туристов, предоставив услуги на сумму 29,4 миллиарда тенге. По словам акима района Алмаса Абдинова, в этом году введено в эксплуатацию 17 туристических объектов, создано 51 рабочее место, привлечено 2,4 миллиарда тенге инвестиций. Кроме того, продолжается строительство трех крупных туристических комплексов на 500 мест.
— Основной драйвер развития района — инвестиции. За три года их объем составил 305,9 миллиарда тенге, из них пять крупных проектов реализовано за счет внебюджетных средств, что позволило создать 432 рабочих места, — отметил аким.
Одним из значимых инфраструктурных проектов стало строительство 134-километрового участка железнодорожной линии «Достык–Мойынты», проходящего по территории района. Также в этом году планируется приступить к возведению логистического парка.
В строительной отрасли за три года сдано в эксплуатацию 79,5 тысячи квадратных метров жилья, из них 8,3 тысячи квадратных метров — за первые пять месяцев этого года.
Улучшилась и коммунальная инфраструктура: централизованное водоснабжение обеспечено в 92,8% населенных пунктов района, отремонтировано 44,3 километра автодорог местного значения, в этом году планируется обновить 24 улицы в 10 населенных пунктах.
В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в селе Достык строится учебное заведение на 600 мест, которое планируют сдать до конца года. Также в районе действуют 1 фельдшерско-акушерский пункт и 7 блочно-модульных медпунктов, а в ближайшие годы планируется возведение новых социальных объектов.
Аэропорт Ушарала готовят к расширению
В связи с ростом туристического потока на озеро Алаколь в планах — расширение аэропорта Ушарала. Как сообщил глава аэропорта Айдын Байбазаров, планируется строительство нового терминала, что увеличит пропускную способность с нынешних 50 до 125 пассажиров в час.
Проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации, сроки начала строительства пока не определены.
На сегодняшний день из Алматы и Астаны выполняются регулярные рейсы в Ушарал. Полеты обслуживают две авиакомпании, рейсы осуществляются ежедневно в течение летнего сезона до октября. Стоимость субсидируемых государством билетов — всего 20 000 тенге.
В прошлом году стало известно, что в аэропорту города Ушарал планируют построить дополнительный терминал с пропускной способностью до 75 пассажиров в час.
В 2022 году в аэропорту Ушарал была завершена реконструкция и удлинение искусственной взлетно-посадочной полосы, что позволило принимать среднемагистральные реактивные воздушные суда A-320, B-757, B-737, CRJ 200, Embraer 190, эксплуатируемые казахстанскими авиакомпаниями.
Как добраться до Алаколя
Добраться до побережья Алаколя теперь можно несколькими удобными способами. В этом году для удобства туристов расширено расписание поездов, организованы дополнительные автобусные рейсы и субсидируемый маршрут от аэропорта до курортной зоны.
Так, к летнему сезону на озеро курсируют 13 поездов, включая скоростной «Тальго» из Астаны и Алматы. Также запущены маршруты из Усть-Каменогорска, Павлодара, Кызылорды, Семея и Актогая.
Для путешествующих по трассе доступны автобусные рейсы в села Акши и Коктума. Регулярные автобусы отправляются с автовокзалов «Сайран» в Алматы и Талдыкоргана, стоимость билетов варьируется от 5 тысяч до 9 тысяч тенге.
Кроме того, уже в ближайшее время между аэропортом города Ушарала и поселком Акши начнет курсировать специальный субсидируемый автобусный маршрут, организованный при поддержке акимата области.
Этот вопрос давно волновал туристов, особенно тех, кто прибывает в Ушарал авиарейсами без брони отелей с трансфером. Как отметил аким Алакольского района Алмас Абдинов, все конкурсные процедуры уже завершены, и запуск автобуса ожидается в ближайшие дни.
Напомним, в последние годы были реконструированы и введены в эксплуатацию автодороги «Талдыкорган — Ушарал», «Ушарал — Достык».
Ранее сообщалось о том, как преображается к новому туристическому сезону Алаколь со стороны области Абай.
Стоит отметить, что в области Жетысу начинается долгожданный проект по строительству ограждающей дамбы и созданию прогулочной зоны вдоль озера Алаколь. Стоимость проекта составляет 19 миллиардов тенге.
Недавно мы рассказывали о развитии побережья озера Балхаш в области Жетысу и проблемах, с которыми сталкиваются туристы.