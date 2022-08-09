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Открыт аэропорт Ушарал
9 Августа 2022 14:32

Открыт аэропорт Ушарал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная администрация Казахстана провела сертификационное обследование аэропорта Ушарал после реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

«На сегодняшний день основные виды работ, в том числе удлинение взлетно-посадочной полосы до 2700 метров и уширение рулежной дорожки завершены, акиматом Жетысуской области совместно с подрядной организацией принимаются меры по реализации оставшихся работ по проекту. По результатам проведенного обследования, аэропорту Ушарал выдан сертификат годности к эксплуатации», - отмечают в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе КГА, сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур- Султан. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «SCAT» на воздушных судах «CRJ2» (емкость 50 кресел) с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов в остальное время.

«Стоимость билета будет 15 000 тенге и 16 000 тенге соответственно. Полеты начнутся с 15 августа 2022 года», - пояснили в ведомстве.


Фото: primeminister.kz


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