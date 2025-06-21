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    18:58, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 1,5 млрд тенге направлено на развитие инфраструктуры у озера Алаколь

    Алаколь — один из наиболее привлекательных туристических регионов не только области Абай, но и всей страны. В летний сезон живописное побережье озера традиционно принимает тысячи отдыхающих. В этом году здесь реализуется ряд масштабных проектов, направленных на создание комфортных и безопасных условий для туристов, передает агентство Kazinform.

    Алаколь
    Фото: область Абай

    Акимат области и профильные службы вместе работают над улучшением инфраструктуры и сервиса. На обновление прибрежной зоны выделили свыше 1,5 млрд тенге из областного бюджета.

    Алаколь
    Фото: Область Абай

    В районе Арбата ведутся текущие ремонтные работы, создаются новые общественные пространства с зонами отдыха и торговыми павильонами. Для улучшения санитарных условий планируется установка 25 модульных туалетов, 35 кабин для переодевания, 50 урн для мусора и 86 камер видеонаблюдения.

    Особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре — на сумму почти 1,1 млрд тенге проводится средний ремонт 21 км дорог вблизи озера. Также разрабатывается проектно-сметная документация для строительства полигона твёрдых бытовых отходов.

    Алаколь
    Фото: Область Абай

    Для удобства туристов в сезоне 2025 года организуются пассажирские перевозки автомобильным, авиа- и железнодорожным транспортом. Авиакомпании Scat и «Южное небо» выполнят до 19 рейсов в неделю, а по маршруту Семей – Жаланашколь будет курсировать социально значимый поезд. Междугородняя автотранспортная связь будет осуществляться по 9 направлениям.

    Алаколь
    Фото: Область Абай

    Безопасность — в приоритете. Вдоль побережья дежурят обученные спасатели, установлены 7 вышек, 7 пирсов и буи на 5 км береговой линии. В течение всего сезона за порядком будут следить 45 полицейских, а медицинскую помощь окажут 14 специалистов, включая 6 врачей и 8 медсестёр.

    Еще одним важным улучшением стало открытие новой автозаправочной станции Qazaq Oil в селе Кабанбай, которая обеспечит топливом туристов и местных жителей.

    Теги:
    Область Абай Алаколь
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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