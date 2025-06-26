Нет воды и света: когда преобразится озеро Балхаш

Балхаш находится на пересечении границ Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу. Его особенность заключается в том, что западная часть озера — пресная, а восточная — соленая.

На побережье со стороны Жетысу работает всего несколько зон отдыха, которые до сих пор не обеспечены централизованным водоснабжением и электроснабжением. Вода сюда доставляется привозом, электроснабжение осуществляется генераторами. Эту проблему власти обещают решить уже в этом сезоне.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Вода, свет, канализация и дорога

Один из ключевых проектов развития побережья — строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-рекреационной зоны «Балхаш». С прошлого года на этой территории ведутся работы по обеспечению зоны водой, электричеством, канализационной системой, а также строительству автомобильной дороги вдоль озера.

Строительство инженерной инфраструктуры началось в 2024 году и, согласно плану, должно завершиться в 2026-м. Однако руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу Айдос Бекетаев заверил, что работы идут с опережением графика и рассчитывают закончить раньше намеченного срока.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

— Проектом предусмотрено строительство 49 километров сетей водоснабжения и канализации. Все магистральные линии уже проложены, сейчас ведутся работы по очистке воды на водозаборе на реке Лепсы. Планируем подать воду уже в начале июля, — говорит он.

Также установлены линии электропередачи и подстанция мощностью 110/35/10 кВ, к которой уже подключено электроснабжение. На втором этапе электрификации будет установлено 28 трансформаторных подстанций мощностью 10/0,4 кВ каждая.

— В первую очередь к электроснабжению подключаются действующие зоны отдыха. К концу месяца все они будут обеспечены электричеством, — подчеркнул Айдос Бекетаев.

Параллельно идут подготовительные работы по строительству автомобильной дороги вдоль побережья протяженностью 9,3 километра. Уже заасфальтировано 7 километров. До конца сезона планируют завершить весь участок.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

К самому озеру будет проложено четыре подъездные дороги. Уже ведутся работы по подготовке основания, после чего будет уложен асфальт.

Общий бюджет проекта составляет 7,3 миллиарда тенге, средства выделены из республиканского и местного бюджетов. Айдос Бекетаев отметил, что все эти меры направлены на развитие туристической отрасли региона.

Он также рассказал, что канализационные стоки будут направляться на очистные сооружения, расположенные неподалеку. Там воду будут очищать на 95%, после чего она будет использоваться для полива газонов и зеленых зон.

Зоны отдыха

Пляжный сезон на озере Балхаш продолжается с начала июня до конца августа. Недалеко от берега расположено около 20 зон отдыха, на территории которых установлены дома разной вместимости — от 2 до 4 человек. Стоимость проживания начинается от 40 тысяч тенге в сутки.

При этом в этой части побережья отсутствует стабильная сотовая связь — работает лишь один мобильный оператор, а электроснабжение осуществляется с помощью генераторов. Для отдыхающих предусмотрено кафе.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Проект будущего

Для того чтобы не допустить хаотичной застройки прибрежной линии, местные исполнительные органы разработали детальный план застройки туристско-рекреационной зоны. Как сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Даркен Нуржанов, площадь зоны составит 1682 гектара.

Максимальная проектная вместимость — 23 тысячи отдыхающих одновременно. С учетом туристов, приезжающих без ночевки, общее количество отдыхающих может достичь 30 тысяч человек в сутки. В планах строительство 7100 гостиничных номеров и 7200 бесплатных парковочных мест для автотранспорта.

Фото: акимат области Жетысу

— Зона отдыха расположена в 15 километрах от Лепси. Эта часть озера отличается соленой водой и песчаными берегами. Здесь созданы благоприятные условия для комфортного развития туризма. На побережье действуют 18 зон отдыха, при этом есть возможность дальнейшего расширения, — отметил Даркен Нуржанов.

Для расширения туристических возможностей инвесторам предложено обустроить 368 гектаров земли. Проект условно поделили на три этапа. По словам Нуржанова, здесь могут появиться современные пансионаты, коттеджные поселки, глэмпинг-зоны и кемпинги.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Предполагается строительство 4-5 этажных гостиничных комплексов, коттеджей, глэмпинг-зон и кемпингов для автотуристов.

Особое внимание уделено созданию общественных пляжей. В проекте предусмотрено шесть таких зон, которые останутся на балансе акимата. Здесь разместят спасательные, медицинские и полицейские пункты, комнаты матери и ребенка.

Акимат Сарканского района уже начал работу по созданию коммунального предприятия для обслуживания пляжей и закупке необходимой техники. Все пляжи будут доступны для отдыхающих на равных условиях, без ограждений и ограничений между частными и общественными территориями.

Аким Сарканского района Галымжан Маманбаев подчеркнул, что это перспективное и привлекательное место для туристов. По его словам, даже сейчас, несмотря на отсутствие современной инфраструктуры и удобных дорог, на праздники сюда приезжают тысячи туристов. Так, в дни недавнего Айта озеро приняло порядка 10 тысяч отдыхающих.

— В прошлом году, когда еще не было хорошей дороги, полноценной инфраструктуры и удобств, сюда приезжало немало туристов. Есть люди, которые влюблены в Балхаш… После реализации этих проектов мы сможем принимать 23 тысячи человек в сутки, сейчас в выходные дни принимаем около 10 тысяч, — сказал он.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Чтобы инвесторы могли участвовать в развитии туризма, им предстоит подтвердить наличие собственного финансирования. Минимальный объем вложений составляет 590 миллионов тенге. Через инвестпроект они смогут получить земельный участок без аукциона, но с обязательством реализовать проект в течение двух лет. В противном случае земля изымается.

— Наше преимущество в том, что здесь — чистый, не застроенный берег, который можно развивать с нуля, создавая современную и качественную инфраструктуру. Мы делаем все возможное, чтобы инвесторы выбрали именно эту территорию, — подчеркнул аким.

Безопасность и порядок на воде

Отдельно Галымжан Маманбаев затронул вопрос организации порядка на воде. Ранее на таких популярных курортах, как Алаколь, возникали проблемы с хаотичным передвижением катеров, скутеров и водных мотоциклов. В этом году, по поручению акима области, принято решение не допустить подобных нарушений.

— Здесь, на Балхаше, мы заранее предусмотрели штрафные стоянки. Передвигаться смогут только зарегистрированные катера и скутеры, строго по определенным маршрутам. Будет организована причальная зона, откуда будет разрешена посадка и высадка пассажиров. Контроль за этим обеспечат сотрудники транспортной инспекции, — отметил он.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Ожидаемые итоги

Сегодня на побережье Балхаша в течение сезона отдыхают порядка 52 тысяч человек. После завершения всех строительных и инфраструктурных работ, этот показатель планируется увеличить до 450 тысяч человек в сезон.

Численность работников в сфере туризма и обслуживания возрастет до 20% от числа туристов — порядка 4,5 тысяч человек будут трудоустроены в сезон.

Ранее сообщалось, что в области Жетысу близится к завершению реконструкция автомобильной дороги «Алматы — Усть-Каменогорск — Лепсы — Актогай», соединяющей регион с озером Балхаш.

В прошлом году полностью завершен ремонт смежного участка «Лепси — озеро Балхаш» (0–27 км), стоимостью 4,6 млрд тенге.