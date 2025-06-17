Путь к озеру Балхаш: когда завершат долгожданную трассу в области Жетысу

Алматы — Усть-Каменогорск — Лепсы — Актогай

Строительство дороги протяженностью 105 километров стартовало в 2018 году и было разделено на два этапа. Первый участок, с 0 по 35 км, сдали в эксплуатацию еще в 2021 году. Однако завершение оставшихся отрезков затянулось из-за нехватки финансирования. За пять лет с начала реализации проект претерпел изменения, а его стоимость значительно возросла.

Сегодня по участку с 35 по 105 км уже уложен первый слой асфальта, а второй слой покрывает отрезок с 35 по 90 км. Осталось проложить финальный, верхний слой на оставшихся 40 километрах. Эти работы планируется завершить до конца августа этого года. После этого начнутся работы по благоустройству, нанесению дорожной разметки и укреплению обочин.

— В прошлом году мы пообещали открыть проезд по этому участку до 15 июня, и сегодня дорога уже доступна для движения. Оставшиеся работы по верхнему покрытию не мешают движению, — рассказал начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетысу Галымжан Дарибаев.

Фото: Еламан Турысбеков

Стоимость проекта 30 млрд тенге

Подрядчиком данного проекта является компания ТОО «Жол», которая начала реконструкцию в 2018 году. Однако из-за ограниченного республиканского финансирования, выделявшегося по 2–3 млрд тенге в год, проект затянулся. В последние два года дело сдвинулось с мертвой точки благодаря привлечению средств из областного бюджета — регион профинансировал половину от общей стоимости проекта в 30,4 млрд тенге.

— За два последних года мы освоили 11 миллиардов тенге из областного бюджета, — подчеркнул Дарибаев.

Дорога важна для туризма и жителей

Данная трасса особенно востребована в летний сезон — ежедневно по ней проезжает до 6 тысяч автомобилей, многие из которых направляются к озеру Балхаш. До недавнего времени водителям приходилось пользоваться объездными путями, что доставляло массу неудобств.

— Люди сталкивались с трудностями: разбитые дороги, проколотые колеса. Сейчас добраться от Талдыкоргана до Балхаша можно всего за два часа, — отметил глава ведомства.

Дорога построена по второй категории: две полосы шириной по 4,5 метра с каждой стороны. По словам Дарибаева, этого достаточно, поскольку трасса областного значения и высокой интенсивности трафика здесь не наблюдается.

Фото: Еламан Турысбеков

Контроль качества и гарантия

Проект прошел экспертизу в Национальном центре качества дорожных активов, и, по словам руководителя управления, на сегодня нареканий к качеству работ нет. Подрядчик дает гарантию на пять лет, а межремонтный срок трассы составит десять лет.

Инфраструктура

В рамках проекта построено два моста на участках Матай и Лепси (60-й и 104-й км). Вдоль трассы появится четыре зоны отдыха с беседками, санузлами, стоянками и урнами. Всего будет установлено 14 современных туалетов, содержанием которых займется подрядная организация. Работы на объекте ведутся круглосуточно, задействовано более 100 специалистов и 65 единиц спецтехники.

Балхаш ближе

Стоит добавить, что в прошлом году полностью завершен ремонт смежного участка «Лепси — озеро Балхаш» (0–27 км), стоимостью 4,6 млрд тенге, который выполняла другая казахстанская компания ТОО «Казстройцентр».

В прошлом году сообщалось о полном завершении ремонта автодороги «Лепсы — озеро Балхаш» (0-27 км). Также отмечалось, что до конца 2024 года 90 километров автомобильной дороги «Алматы — Усть-Каменогорск — Лепсы — Актогай» будут обеспечены асфальтовым покрытием, а оставшиеся 15 километров планируется завершить к началу туристического сезона 2025 года.