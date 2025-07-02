Миллиарды на берегоукрепление Алаколя: когда реализуют долгожданный проект

Аким Алакольского района Алмас Абдинов, отвечая на вопрос нашего агентства, сообщил, что стоимость проекта составляет 19 миллиардов тенге.

— Конкурсные процедуры уже завершены, подрядная организация определена. С 1 июля она должна базироваться возле Коктумы. Работы начнут со стороны Коктумы, поскольку в Акши сейчас разгар пляжного сезона. К работам в Акши планируется приступить с 10 августа. Это первый этап проекта, второй этап — благоустройство береговой зоны. Как говорится, лед тронулся, — сказал он.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

На реализацию первого этапа из республиканского бюджета будет направлено 19 миллиардов тенге, 1,5 миллиарда уже выделено. Завершить работы планируется в течение двух лет. Общая протяженность дамбы составит более 13 километров.

Берегозащитное сооружение пройдет вдоль береговой линии озера в селах Акши и Коктума. Основная задача дамбы — защитить прибрежную зону от разрушений, вызванных высокими волнами и ледовыми напластованиями.

Отметим, что вопрос берегоукрепления озера Алаколь уже много лет остается в центре внимания властей как Восточно-Казахстанской области, так и области Жетысу. Еще два года назад представители туристического бизнеса открыто заявляли о необходимости срочного завершения проекта, отмечая, что проблема стоит остро уже более 15 лет. За это время десятки баз отдыха оказались под водой, что нанесло серьезный ущерб бизнесу.

Еще в 2014 году скорректированный проект «Берегоукрепление рекреационной зоны озера Алаколь у села Кабанбай Восточно-Казахстанской области» проходил государственную экспертизу. Тогда планировалось возвести вдоль трех километров береговой линии специальную «гребенку» из восьми пирсов, уходящих в акваторию озера на 130 метров.