Отдых на Алаколе дороже Египта — ответ акима

Во время брифинга у главы района поинтересовались, что он думает об информации, появившейся в социальных сетях, где пользователи утверждают: отдых в Египте иногда обходится дешевле, чем на отечественном курорте.

— Это рынок. Кто-то едет в Египет — это их выбор, и, возможно, вполне разумный. Но я бы не сказал, что на Алаколе дороже. Все зависит от уровня сервиса и предпочтений самих отдыхающих. Да, у нас есть зоны отдыха, где цены выше из-за качества услуг, но есть и более доступные варианты: от 17–20 тысяч тенге с трехразовым питанием. Есть и номера по 100 тысяч в сутки, это уже другая категория. У нас стоимость варьируется от 15 тысяч до 300 тысяч тенге в сутки. Для кого-то это дорого, для кого-то — нет. И да, дорогие отели действительно есть, но я не могу запретить им устанавливать свои цены. Возможно, в целом по стране стоило бы разработать некую ценовую политику или нормативы, но пока это рыночные отношения. Если посмотреть, то даже в дорогом отеле нет свободных мест, — ответил Алмас Абдинов.

Аким также прокомментировал жалобы гостей на высокую стоимость такси от аэропорта Ушарал и железнодорожного вокзала до курортных зон Акши и Коктума. У него поинтересовались, почему перевозчиков не обязывают организовывать трансфер до самих зон отдыха.

Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

По словам главы района, в селе Акши уже выделено субсидирование на запуск рейсового автобуса, сейчас проходят конкурсные процедуры. Кроме того, он отметил, что многие дорогие отели и курортные комплексы самостоятельно обеспечивают трансфер для своих гостей — именно поэтому стоимость их услуг выше.

— Что касается такси, то этот вопрос действительно непростой. Я с водителями тоже разговаривал. Ответы у всех разные. Говорю им, что дорога хорошая, бензин не дорожает, но все упирается в рыночные отношения. Спрашиваю у них, зарегистрированы ли официально — тут уже начинают уходить от ответа. Работаем над этим вопросом, контролируем со своей стороны, — добавил аким.

Ранее сообщалось о том, как добраться до озера Алаколь на самолете, поезде и авто.

Отметим, что побережье озера Алаколь в области Абай посетили более 200 тысяч человек.

Как Алаколь в области Абай преображается к туристическому сезону-2025, читайте по ссылке.