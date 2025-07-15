Какую долю из $14 млрд на строительство первой АЭС освоят казахстанские компании

– Мы будем максимально привлекать казахстанские компании к строительству. Однако точные цифры пока назвать невозможно, поскольку проектно-сметная документация еще не готова. Когда документы будут готовы, появятся и конкретные данные. Тогда и сможем озвучить. Но главное – привлечение казахстанских компаний, – отметил Олжас Бектенов на пресс-конференции после заседания Правительства.

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр уточнил, что проектно-сметная документация будет готова только в следующем году.

– Технико-экономическое обоснование будет готово к декабрю. А проектно-сметная документация – в следующем году, – сообщил вице-премьер.

Также Роман Скляр напомнил, что сумма в 14 миллиардов долларов – это предварительная оценка Агентства по атомной энергетике, и в процессе уточнения документации она может измениться.

Ранее Агентство по атомной энергии Республики Казахстан и государственная корпорация «Росатом» утвердили дорожную карту по строительству атомной электростанции. По словам председателя Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, строительство первой АЭС может стоить как минимум 14 миллиардов долларов США.

Тем временем в Казахстане активно осуществляется подготовка квалифицированных специалистов для первой атомной электростанции.