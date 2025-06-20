РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:36, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Строительство первой АЭС в Казахстане: подписана дорожная карта с Росатомом

    Агентство Казахстана по атомной энергии и Росатом подписали на ПМЭФ документы по первой АЭС в республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Өзбекстан ірі АЭС салу жобасына талдау жасап жатыр
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Подписана также индикативная дорожная карта на 2025–2027 год по первой АЭС в Казахстане.

    «Мы вышли на конкретные параметры проекта АЭС в Казахстане и сделали первый важный юридический шаг», — сказал на подписании глава Росатома Алексей Лихачев.

    Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии.

     

    Теги:
    АЭС Строительство Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают