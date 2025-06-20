12:36, 20 Июнь 2025 | GMT +5
Строительство первой АЭС в Казахстане: подписана дорожная карта с Росатомом
Агентство Казахстана по атомной энергии и Росатом подписали на ПМЭФ документы по первой АЭС в республике, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Подписана также индикативная дорожная карта на 2025–2027 год по первой АЭС в Казахстане.
«Мы вышли на конкретные параметры проекта АЭС в Казахстане и сделали первый важный юридический шаг», — сказал на подписании глава Росатома Алексей Лихачев.
Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии.