Строительство первой АЭС в Казахстане: подписана дорожная карта с Росатомом

Подписана также индикативная дорожная карта на 2025–2027 год по первой АЭС в Казахстане.

«Мы вышли на конкретные параметры проекта АЭС в Казахстане и сделали первый важный юридический шаг», — сказал на подписании глава Росатома Алексей Лихачев.

Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии.