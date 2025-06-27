Строительство АЭС: Казахстан и Россия подпишут межправительственное соглашение до конца года

По его словам, стоимость АЭС будет определяться на основе технико-экономического обоснования.

— Есть индикативные параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах. Мы сейчас не можем озвучить, потому что они защищены официальными соглашениями с участниками процесса, но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня будет стоит 14 млрд долларов минимум, — сообщил Саткалиев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Индикативные сроки строительства, определенные по условиям конкурса — 7 лет с моменты выхода на площадку строительства.

— Условия льготного кредита по Росатому будут определяться по итогам переговоров между министерствами финансов двух государств. Это будет государственный займ. Сейчас мы подготовили проект межправительственного соглашения… До конца текущего года мы планируем подписать межправительственное соглашение, — добавил глава Агентства.

Ранее Казахстан и Россия подписали документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта строительства АЭС.