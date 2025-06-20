Казахстан и Россия определили этапы реализации проекта строительства АЭС

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча председателя Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым по вопросам реализации проекта строительства атомной электростанции в Казахстане.

В ходе встречи была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации.

Дополнительно между ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС») и АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговая компания Госкорпорации «Росатом») подписано рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области.

Стратегический проект реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и направлен на достижение стратегических задач по обеспечению энергетической безопасности и декарбонизации экономики Казахстана. Стороны подчеркивают важность скорейшего начала реализации стратегического для Казахстана проекта.

- Мы ценим доверие, оказанное казахстанской стороной возглавить международный консорциум, который построит в Казахстане атомную станцию. Казахстан – это наш надежный исторический партнер в атомной отрасли. Мы убеждены, что российские ядерные технологии, доказавшие свою надежность, безопасность и эффективность, будут служить народу Казахстана, укрепляя его энергетический суверенитет, - заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В свою очередь Алмасадам Саткалиев отметил, что строительство атомной станции в Казахстане является частью комплексной стратегии по обеспечению устойчивого развития энергетики страны.

- Мы рассчитываем на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства, - добавил он.

Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии.