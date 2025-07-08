Казахстан готовит кадры для первой АЭС

- В обязанности лидирующего участника консорциума входит подготовка обслуживающего персонала. Для полноценной эксплуатации атомной электростанции потребуется порядка 2 000 специалистов, из которых около 400 должны иметь профильное образование в области ядерных технологий. Остальные специалисты - это технические кадры, уже работающие на действующих угольных и газовых электростанциях. Что касается подготовки персонала по ядерным специальностям, то в сейчас ведется интенсивная работа по обучению квалифицированных кадров в рамках 18 образовательных программ, связанных с физикой, энергетикой и электротехникой, - сообщили в Агентстве.

По информации ведомства, подготовка специалистов осуществляется как в ведущих казахстанских вузах: Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева, Евразийском национальном университете имени Л. Гумилёва, Казахском национальном университете имени аль-Фараби, так и в зарубежных университетах, специализирующихся в области ядерных технологий.

Количество образовательных грантов по ядерным специальностям будет увеличиваться в зависимости от потребностей. Кроме того, молодые специалисты в ходе обучения будут проходить практику и стажировку на действующих атомных электростанциях, набираясь необходимого профессионального опыта.

Ранее Агентство по атомной энергии Республики Казахстан и государственная корпорация «Росатом» утвердили дорожную карту по строительству атомной электростанции. По словам председателя Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, строительство первой АЭС может стоить как минимум 14 миллиардов долларов США.