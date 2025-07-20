21:06, 19 Июль 2025 | GMT +5
Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Швейцарии
34-я ракетка мира Александр Бублик вышел в финал грунтового турнира категории ATP 250 в Гштааде (Швейцария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В полуфинале казахстанец одержал победу над французом Артуром Казо (116 АТР) со счетом 6:1, 7:5.
Матч продолжался 1 час и 13 минут. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. За титул турнира в Гштааде Бублик поспорит с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.
Напомним, что в четвертьфинале Бублик победил аргентинца Франсиско Комесанью.