Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Швейцарии

В полуфинале казахстанец одержал победу над французом Артуром Казо (116 АТР) со счетом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 13 минут. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. За титул турнира в Гштааде Бублик поспорит с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, что в четвертьфинале Бублик победил аргентинца Франсиско Комесанью.