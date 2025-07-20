РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:06, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Швейцарии

    34-я ракетка мира Александр Бублик вышел в финал грунтового турнира категории ATP 250 в Гштааде (Швейцария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Александр Бублик уверенно вышел в финал турнира ATP 250 в Гштааде
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    В полуфинале казахстанец одержал победу над французом Артуром Казо (116 АТР) со счетом 6:1, 7:5.

    Матч продолжался 1 час и 13 минут. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. За титул турнира в Гштааде Бублик поспорит с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.

    Напомним, что в четвертьфинале Бублик победил аргентинца Франсиско Комесанью.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Швейцария Бублик Александр Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают