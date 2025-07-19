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    20:42, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP 250

    Казахстанский теннисист Александр Бублик (34-е место в рейтинге ATP) одержал вторую победу на турнире в Гштаде (Швейцария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик
    Фото: arena.olimpbet.kz

    В четвертьфинале Бублик встретился с аргентинцем Франсиско Комесаньей (74-е место) и победил его в двух сетах — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час и 13 минут.

    Александр Бублик вышел в полуфинал, где сыграет с победителем матча Жером Ким (Швейцария, 154-е место) — Артюр Казо (Франция, 116-е место).

    Отмечается, Александр Бублик является одним из главных претендентов на титул — он посеян под вторым номером. Первым сеяным является норвежский теннисист Каспер Рууд (13-е место). Что касается призового фонда турнира, то он составляет 596 035 евро. Победитель заработает 90 675 евро, а также получит 250 рейтинговых очков.

    Ранее Александр Бублик объяснил поражение в первом круге Уимблдона.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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