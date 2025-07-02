Александр Бублик объяснил поражение в первом круге Уимблдона

Он уступил испанцу Хауме Мунару со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 2:6. Казахстанский теннисист признал, что поражение стало следствием его собственных ошибок.

Бублик причиной неудачи считает исключительно свои действия на корте. По его словам, он владел инициативой на протяжении большей части встречи, но не сумел реализовать преимущество.

— Я контролировал весь матч, и это полностью моя вина, что упустил победу. Я плохо подавал сегодня, — сказал Бублик, подчеркнув, что не ищет оправданий в погодных условиях, хотя во время игры столбик термометра повышался выше 30 градусов по Цельсию.

Во многом игра Бублика строилась на атакующем стиле. Он часто рисковал, стремился завершать розыгрыши быстро и агрессивно, продвигаясь к сетке. Однако это не позволило ему довести встречу до победы. Спортсмен признается, что в решающий момент, когда вел в счете в четвертом сете, не смог довести матч до победы.

— Сегодня мало что получалось, но я держал матч под контролем. Я проиграл первый сет, было очень жарко, мне было тяжело, но я нашел способ отыграться, нашел способ выигрывать свои подачи. И то, что я не закрыл матч — это полностью моя вина, — подчеркнул он.

Несмотря на поражение в одиночном разряде, Бублик продолжит участие на «Уимблдоне» в парах, где выступает вместе с итальянским теннисистом Флавио Коболли, который, к слову, в первом круге турнира обыграл казахстанского теннисиста Бейбита Жукаева.

Ранее Бублик выиграл травяной турнир ATP-500 в Галле и считался опасным соперником в рамках «Уимблдона», а на «Ролан Гаррос» он дошел до четвертьфинала, что стало его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема».