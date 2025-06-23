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    20:29, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик — двукратный чемпион турнира ATP 500 в Галле

    Немецкий город Галле вновь стал счастливым для первой ракетки Казахстана — Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Александр Бублик
    Фото: ФТК

    В зрелищном финале Бублик переиграл россиянина Даниила Медведева — 6:3, 7:6(7:4). Матч стал настоящим украшением турнира, а победа казахстанца — ярким подтверждением его класса и стабильности. Символично, что Бублик вновь одержал победу в Галле, где в 2023 году в финале взял верх над другим представителем России — Андреем Рублёвым.

    Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:

    * ATP 250 Монпелье (2022),
    * ATP 500 Галле (2023),
    * ATP 250 Антверпен (2023),
    * ATP 250 Монпелье (2024).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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