Александр Бублик — двукратный чемпион турнира ATP 500 в Галле

В зрелищном финале Бублик переиграл россиянина Даниила Медведева — 6:3, 7:6(7:4). Матч стал настоящим украшением турнира, а победа казахстанца — ярким подтверждением его класса и стабильности. Символично, что Бублик вновь одержал победу в Галле, где в 2023 году в финале взял верх над другим представителем России — Андреем Рублёвым.

Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:

* ATP 250 Монпелье (2022),

* ATP 500 Галле (2023),

* ATP 250 Антверпен (2023),

* ATP 250 Монпелье (2024).