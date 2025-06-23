Александр Бублик — двукратный чемпион турнира ATP 500 в Галле
Немецкий город Галле вновь стал счастливым для первой ракетки Казахстана — Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В зрелищном финале Бублик переиграл россиянина Даниила Медведева — 6:3, 7:6(7:4). Матч стал настоящим украшением турнира, а победа казахстанца — ярким подтверждением его класса и стабильности. Символично, что Бублик вновь одержал победу в Галле, где в 2023 году в финале взял верх над другим представителем России — Андреем Рублёвым.
Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:
* ATP 250 Монпелье (2022),
* ATP 500 Галле (2023),
* ATP 250 Антверпен (2023),
* ATP 250 Монпелье (2024).