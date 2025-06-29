Без завышенных ожиданий: Бублик – о себе и непростом матче на Уимблдоне

В преддверии «Уимблдона» казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, готовится к непростому матчу первого раунда этого престижного турнира, который состоится во вторник. Его соперником станет испанец Хауме Мунар, занимающий 54-ю строчку мирового рейтинга.

О непростом матче с крепким соперником

Оценивая будущего соперника, Бублик отмечает его стабильность. По словам казахстанца, такие игроки всегда опасны, особенно на турнирах Большого шлема, где нет легких матчей.

— Он хороший игрок среднего класса, закрепившийся в районе 50-й позиции в рейтинге. Это будет непростой матч, все матчи на Больших шлемах непростые, поэтому надо постараться сыграть в свою игру, — сказал Бублик в эксклюзивном интервью агентству Kazinform.

В фокусе внимания СМИ

После впечатляющих выступлений этой весной и летом — выхода в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и титула на травяном турнире ATP-500 в немецком Галле — имя Бублика все чаще звучит в числе возможных сенсаций нынешнего «Уимблдона». Однако сам спортсмен к повышенному вниманию относится с осторожностью, считая, что разговоры о потенциале мешают, подменяя реальные результаты иллюзиями.

— Слово «потенциал» часто мешает людям добиваться великих результатов, потому что все продолжают только говорить о нем. Возможно, я сейчас играю хорошо — выигрываю матчи на разных покрытиях и обыгрываю теннисистов из топ-10. Но это не отменяет того факта, что, чтобы выиграть турнир, мне все равно нужно выиграть семь матчей по системе «до трех побед». А это совсем непросто, — отмечает спортсмен.

«Не хочу тащить на себе ожидания других»

Бублик подчеркнул, что сосредоточен не на прогнозах, а на конкретной работе над собой как физически, так и ментально. Он не хочет загонять себя в ловушку чужих ожиданий.

— Сейчас главное — подготовить свое тело, стараться чисто попадать по мячу, как я это делал последние несколько месяцев, и идти шаг за шагом. Посмотрим, куда это меня приведет. Вот такой подход я выбрал. Я не хочу тащить на себе ожидания других и потом сломаться под этим давлением — и в итоге перестать играть в тот теннис, который показывал в последние недели, — говорит он.

Прогресс есть, но выводы делать рано

Несмотря на успешный отрезок, сам теннисист не склонен делать громкие заявления о переломном моменте в карьере. По его словам, реальный прогресс можно будет оценить только в конце сезона.

— После последнего турнира ATP в этом году станет ясно, удалось ли мне использовать те результаты, которые я показал за последние две-три недели, и закончить сезон на более высокой позиции. Потому что в прошлом году я тоже хорошо выступал, но после «Уимблдона» стал много проигрывать, — сказал Бублик.

Казахстанский теннисист не хочет забегать вперед и строить преждевременных прогнозов. По его словам, сейчас важнее сосредоточиться на каждом отдельном матче.

— Сейчас для меня главное — играть матч за матчем. Посмотрим, где я окажусь в конце сезона. Может, это будет лучший год в моей жизни, а может — просто еще один сезон, когда я заканчиваю на 30-м месте в мире, — говорит он.

Ранее Юлия Путинцева рассказала о своем самочувствии, поделилась мнением о сопернице по первому раунду «Уимблдона» и высказалась о погодных условиях на турнире.