Готова ко всему: Путинцева — о сопернице, жаре и настрое на Уимблдон

30 июня в британской столице стартует старейший турнир серии Большого шлема — «Уимблдон». В первом раунде казахстанская теннисистка Юлия Путинцева встретится с представительницей США Амандой Анисимовой.

Настрой на победу

Несмотря на напряженный график соревнований, Путинцева сохраняет уверенность и позитивный настрой, хотя и не скрывает, что профессиональный спорт всегда сопряжен с определенными физическими сложностями.

— Всегда что-то болит, но, к сожалению, такова спортивная жизнь, — отметила 30-летняя казахстанская теннисистка в эксклюзивном интервью агентству Kazinform.

«Уимблдон» — единственный из четырех турниров Большого шлема, проходящий на травяном покрытии. Это самый быстрый тип корта: мяч отскакивает низко и быстро, что требует от игроков молниеносной реакции. Однако для спортсменки такие нюансы уже не имеют решающего значения.

— Если честно, уже без разницы, где играть. Столько лет играем в теннис, что трава, что грунт, что твердое покрытие — приходится адаптироваться, — говорит она.

О матче с Анисимовой

В понедельник Юлия Путинцева, занимающая 34-ю строчку в мировом рейтинге, сыграет с 13-й ракеткой мира Амандой Анисимовой. Казахстанка уважительно отзывается о сопернице, отмечая ее агрессивный стиль и универсальность.

— Она очень мощно играет, действует активно. Она хорошо выступает на всех покрытиях, универсальный игрок. На траве с ней еще не встречалась, так что посмотрим, — отметила казахстанская спортсменка.

В этом году турнир проходит на фоне нехарактерной для Лондона жары. В британской столице 30 июня температура воздуха может превысить +30°C. Однако, как призналась Путинцева, ее это не пугает.

— Я нормально переношу жару. Я тренируюсь во Флориде. Здесь для меня это даже не жара особо, — говорит она.

К слову, ее 23-летняя соперница Анисимова также тренируется во Флориде, поэтому обе теннисистки хорошо подготовлены к таким климатическим условиям.

Напомним, в этом году Казахстан будет широко представлен на «Уимблдоне» как в мужской, так и в женской сетке. Призовой фонд турнира в этом году стал рекордным — £53,5 млн.