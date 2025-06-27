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    07:29, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Бублик и Рыбакина получили важные новости с Уимблдона-2025

    Организаторы Уимблдона объявили официальные номера посева для игроков в одиночном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Бублик и Рыбакина получили важные новости с Уимблдона-2025
    Фото: Sports.kz

    В этом году Казахстан будет широко представлен на кортах Лондона — как в мужской, так и в женской сетке.

    Главная мужская надежда сборной Казахстана, Александр Бублик, получил 28-й номер посева. Это означает, что он сможет избежать встреч с фаворитами минимум до третьего круга. В основной сетке также сыграет Александр Шевченко. А настоящей сенсацией стал выход через квалификацию Бейбита Жукаева — он стал первым теннисистом, представляющим Казахстан, кто пробился в основу Уимблдона через отбор.

    Среди женщин чемпионка турнира 2022 года Елена Рыбакина начнет соревнования с 11-м номером посева. Компанию ей составит Юлия Путинцева.

    В парном разряде Казахстан также будет представлен — на турнир заявлена Анна Данилина. Она выступит в женском дубле, а также, вероятно, сыграет в миксте.

    Призовой фонд Уимблдона в этом году стал рекордным — 53,5 миллиона фунтов стерлингов. Это на 3,5 миллиона больше, чем в прошлом году.

    Турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

    Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко (97-е место в рейтинге ATP) выступил на выставочном турнире The Boodles в Великобритании.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Бублик Александр Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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