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    07:31, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенсацией обернулся матч второй ракетки Казахстана перед Уимблдоном

    Казахстанский теннисист Александр Шевченко (97-е место в рейтинге ATP) выступил на выставочном турнире The Boodles в Великобритании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Сенсацией обернулся матч второй ракетки Казахстана перед Уимблдоном
    Фото: Sports.kz

    Там он встретился с британцем Энри Сирлом (407-е место) и сенсационно проиграл ему в двух сетах — 3:6, 5:7.

    Напомним, впереди Александра Шевченко ждет выступление на Уимблдоне — там он стартует с первого круга. Также в основной сетке из казахстанцев сыграет Александр Бублик (30-е место). На данный момент Бублик является первой ракеткой страны в одиночном разряде у мужчин, а Шевченко занимает второе место. Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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