07:31, 26 Июнь 2025 | GMT +5
Сенсацией обернулся матч второй ракетки Казахстана перед Уимблдоном
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (97-е место в рейтинге ATP) выступил на выставочном турнире The Boodles в Великобритании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Там он встретился с британцем Энри Сирлом (407-е место) и сенсационно проиграл ему в двух сетах — 3:6, 5:7.
Напомним, впереди Александра Шевченко ждет выступление на Уимблдоне — там он стартует с первого круга. Также в основной сетке из казахстанцев сыграет Александр Бублик (30-е место). На данный момент Бублик является первой ракеткой страны в одиночном разряде у мужчин, а Шевченко занимает второе место. Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля.