Сенсацией обернулся матч второй ракетки Казахстана перед Уимблдоном

Там он встретился с британцем Энри Сирлом (407-е место) и сенсационно проиграл ему в двух сетах — 3:6, 5:7.

Напомним, впереди Александра Шевченко ждет выступление на Уимблдоне — там он стартует с первого круга. Также в основной сетке из казахстанцев сыграет Александр Бублик (30-е место). На данный момент Бублик является первой ракеткой страны в одиночном разряде у мужчин, а Шевченко занимает второе место. Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля.