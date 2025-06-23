РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:31, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик взлетел в мировом рейтинге после сенсационного титула

    Казахстанский теннисист Александр Бублик взлетел в live-рейтинге ATP после сенсационной победы на турнире в Галле (Германия), передает агентство Kazinformсо ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик
    Фото: arena.olimpbet.kz

    Бублик набрал 1675 рейтинговых очков и поднялся на 35-е место. Перед стартом турнира казахстанец был 45-м.

    Напомним, на турнире в Галле Александр Бублик сначала заявил о себе громкой победой над первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером, после чего неожиданно обыграл еще нескольких теннисистов из топ-25 — чеха Томаша Махача (23-е место) и россиян Карена Хачанова (21-е место) и Даниила Медведева (11-е место).

    Впрочем, стоит добавить, что Бублик уже выигрывал турнир в Галле в 2023 году.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают