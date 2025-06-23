Александр Бублик взлетел в мировом рейтинге после сенсационного титула

Бублик набрал 1675 рейтинговых очков и поднялся на 35-е место. Перед стартом турнира казахстанец был 45-м.

Напомним, на турнире в Галле Александр Бублик сначала заявил о себе громкой победой над первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером, после чего неожиданно обыграл еще нескольких теннисистов из топ-25 — чеха Томаша Махача (23-е место) и россиян Карена Хачанова (21-е место) и Даниила Медведева (11-е место).

Впрочем, стоит добавить, что Бублик уже выигрывал турнир в Галле в 2023 году.