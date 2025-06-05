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    03:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик завершил выступление на «Ролан Гаррос»

    Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Александр Бублик
    Фото: ФТК

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5, 6:0 в пользу итальянца. А. Бублик впервые играл в четвертьфинале турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Казахстанец в обновлённом live-рейтинге АТР занимает 42-е место.

    Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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