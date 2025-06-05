03:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5
Александр Бублик завершил выступление на «Ролан Гаррос»
Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5, 6:0 в пользу итальянца. А. Бублик впервые играл в четвертьфинале турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Казахстанец в обновлённом live-рейтинге АТР занимает 42-е место.
Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде.