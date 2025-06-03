23:27, 02 Июнь 2025 | GMT +5
Александр Бублик одержал историческую победу на «Ролан Гаррос»
Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде, передает корреспондент агентства Kazinform.
По сообщению Федерации тенниса Казахстана в четвёртом раунде Открытого чемпионата Франции лидер мужской сборной Казахстана одержал волевую победу над пятой ракеткой мира, британцем Джеком Дрейпером. Проиграв первый сет, Бублик переломил ход встречи и добился уверенной победы — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Александр встретится с победителем матча Янник Синнер — Андреем Рублёвым.
Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина остановилась в шаге от четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.