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    23:27, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик одержал историческую победу на «Ролан Гаррос»

    Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Александр Бублик
    Фото: ФТК

    По сообщению Федерации тенниса Казахстана в четвёртом раунде Открытого чемпионата Франции лидер мужской сборной Казахстана одержал волевую победу над пятой ракеткой мира, британцем Джеком Дрейпером. Проиграв первый сет, Бублик переломил ход встречи и добился уверенной победы — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

    За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Александр встретится с победителем матча Янник Синнер — Андреем Рублёвым.

    Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина остановилась в шаге от четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Бублик Александр Теннис
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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