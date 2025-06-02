Елена Рыбакина завершила выступление на «Ролан Гаррос»

В матче четвёртого круга казахстанка в зрелищном матче уступила действующей чемпионке, четырехкратной победительнице Открытого чемпионата Франции Иге Швентек (5 WTA) из Польши со счетом 6:1, 3:6, 5:7.

Ранее мы писали, что Елена Рыбакина учинила разгром и вышла на действующую чемпионку «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» проводится в Париже с 25 мая по 7 июня, его общий призовой фонд составляет 56 352 000 евро, победительница одиночки получит 2 550 000 евро и 2000 очков рейтинга.