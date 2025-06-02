РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:27, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина завершила выступление на «Ролан Гаррос»

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина остановилась в шагет от четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Елена Рыбакина
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    В матче четвёртого круга казахстанка в зрелищном матче уступила действующей чемпионке, четырехкратной победительнице Открытого чемпионата Франции Иге Швентек (5 WTA) из Польши со счетом 6:1, 3:6, 5:7.

    Ранее мы писали, что Елена Рыбакина учинила разгром и вышла на действующую чемпионку «Ролан Гаррос».

    «Ролан Гаррос» проводится в Париже с 25 мая по 7 июня, его общий призовой фонд составляет 56 352 000 евро, победительница одиночки получит 2 550 000 евро и 2000 очков рейтинга. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Елена Рыбакина Теннис
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
    Сейчас читают