Елена Рыбакина учинила разгром и вышла на действующую чемпионку «Ролан Гаррос»

Соперницей Елены была 21-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии.

Встреча продлилась два сета и завершилась победой 11-й ракетки мира со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. За это время Елена сделала шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 14 возможных.

За выход в четвертьфинал Рыбакина теперь поборется с пятой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек, которая обыграла румынку Жаклин Кристиан. Матч пройдет в воскресенье 1 июня.

Ранее казахстанка одержала уверенную победу над американкой Ивой Йович.

Александр Бублик совершил камбэк и вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» проводится в Париже с 25 мая по 7 июня, его общий призовой фонд составляет 56 352 000 евро, победительница одиночки получит 2 550 000 евро и 2000 очков рейтинга.