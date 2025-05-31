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    23:07, 30 Май 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина учинила разгром и вышла на действующую чемпионку «Ролан Гаррос»

    Первая ракетка Казахстана одержала уверенную победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Елена Рыбакина
    Фото: ktf.kz

    Соперницей Елены была 21-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии.

    Встреча продлилась два сета и завершилась победой 11-й ракетки мира со счётом 6:2, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут. За это время Елена сделала шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 14 возможных.

    За выход в четвертьфинал Рыбакина теперь поборется с пятой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек, которая обыграла румынку Жаклин Кристиан. Матч пройдет в воскресенье 1 июня.

    Ранее казахстанка одержала уверенную победу над американкой Ивой Йович.

    Александр Бублик совершил камбэк и вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

    «Ролан Гаррос» проводится в Париже с 25 мая по 7 июня, его общий призовой фонд составляет 56 352 000 евро, победительница одиночки получит 2 550 000 евро и 2000 очков рейтинга. 

    Теги:
    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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