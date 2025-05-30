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    07:29, 30 Май 2025 | GMT +5

    Александр Бублик совершил камбек и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

    62-я ракетка мира Александр Бублик оказался сильнее представителя Австралии девятой ракетки мира Алекса де Минора во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Александр Бублик стал победителем турнира в Италии
    Фото: НОК

    Лидер мужской сборной Казахстана одержал волевую победу проиграв две стартовые партии со счетом 2:6, 2:6, Бублик проявил невероятную волю к победе и оставшийся три сета оставил за собой - 6:4, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 52 минуты. За это время казахстанцу удалось выполнить 10 эйсов и реализовать 6 брейк-пойнтов из 14 возможных.

    В третьем круге турнира Александр сыграет с победителем в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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