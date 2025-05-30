Александр Бублик совершил камбек и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Лидер мужской сборной Казахстана одержал волевую победу проиграв две стартовые партии со счетом 2:6, 2:6, Бублик проявил невероятную волю к победе и оставшийся три сета оставил за собой - 6:4, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 52 минуты. За это время казахстанцу удалось выполнить 10 эйсов и реализовать 6 брейк-пойнтов из 14 возможных.

В третьем круге турнира Александр сыграет с победителем в поединке Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия).