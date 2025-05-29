Елена Рыбакина учинила разгром на «Ролан Гаррос»

В соперничестве с американкой Ивой Йович (129-я) казахстанка одержала уверенную победу по итогам двух сетов — 6:3, 6:3.

Теперь Рыбакиной в третьем круге предстоит сразиться с латышкой Еленой Остапенко (21-я), которая ранее переиграла американку Кэролайн Доулхайд (67-я) со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

«Ролан Гаррос» проводится в Париже с 25 мая по 7 июня, его общий призовой фонд составляет 56 352 000 евро, победительница одиночки получит 2 550 000 евро и 2000 очков рейтинга. Действующей чемпионкой является Ига Швёнтек из Польши.