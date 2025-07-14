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    13:31, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире

    Сборная Казахстана успешно выступила на международном турнире World Taekwondo Diamond Game 2025 G-4, проходящем в городе Муджу (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире
    Фото: НОК РК

    Наша команда дошла до финала в соревнованиях среди смешанных команд, но в решающем поединке уступила сборной Узбекистана со счетом 0:2, завоевав серебряную медаль.

    В составе сборной выступили Мерген Ганиев, Абдурахмон Марипов, Камила Аймукашева и Аида Таукенова.

    Кроме того, казахстанские спортсмены отличились и в индивидуальных соревнованиях: Бекасыл Ергеш (до 80 кг) и Аяулым Аскар (до 67 кг) завоевали серебряные медали, а Нурбек Газез (до 68 кг) и Альмира Канат (до 57 кг) стали обладателями бронзовых наград.

    Таким образом, в копилке сборной Казахстана — шесть медалей. Женская сборная Казахстана также завоевала серебро на этом турнире.

    Ранее команда Казахстана по таеквондо завоевала «бронзу» на Кубке мира в Южной Корее.

    Напомним, Казахстан получил право проведения этапа Гран-при по таеквондо.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Боевые искусства Южная Корея
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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