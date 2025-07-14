Казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире

Наша команда дошла до финала в соревнованиях среди смешанных команд, но в решающем поединке уступила сборной Узбекистана со счетом 0:2, завоевав серебряную медаль.

В составе сборной выступили Мерген Ганиев, Абдурахмон Марипов, Камила Аймукашева и Аида Таукенова.

Кроме того, казахстанские спортсмены отличились и в индивидуальных соревнованиях: Бекасыл Ергеш (до 80 кг) и Аяулым Аскар (до 67 кг) завоевали серебряные медали, а Нурбек Газез (до 68 кг) и Альмира Канат (до 57 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана — шесть медалей. Женская сборная Казахстана также завоевала серебро на этом турнире.

Ранее команда Казахстана по таеквондо завоевала «бронзу» на Кубке мира в Южной Корее.

Напомним, Казахстан получил право проведения этапа Гран-при по таеквондо.