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    13:27, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Команда Казахстана по таеквондо завоевала «бронзу» на Кубке мира в Южной Корее

    Чунчхон (Южная Корея) в эти дни принимает командный Кубок мира по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Команда Казахстана по таеквондо завоевала «бронзу» на Кубке мира в Южной Корее
    Фото: НОК РК

    Мужская команда Казахстана завершил да свое выступление на нем с бронзовой медалью.

    На турнире казахстанские таеквондисты дошли до полуфинала, где уступили Южной Корее со счетом 1:2.

    В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Марокко — 2:1. Команду представляли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов, Мерген Ганиев.

    У женщин наша сборная дошла до четвертьфинала, потерпев поражение от Китая со счетом 0:2.

    Ранее был назван состав команды Казахстана по таеквондо на участие в командном Кубке мира в Чунчхоне.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Южная Корея
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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