13:27, 08 Июль 2025 | GMT +5
Команда Казахстана по таеквондо завоевала «бронзу» на Кубке мира в Южной Корее
Чунчхон (Южная Корея) в эти дни принимает командный Кубок мира по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Мужская команда Казахстана завершил да свое выступление на нем с бронзовой медалью.
На турнире казахстанские таеквондисты дошли до полуфинала, где уступили Южной Корее со счетом 1:2.
В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Марокко — 2:1. Команду представляли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов, Мерген Ганиев.
У женщин наша сборная дошла до четвертьфинала, потерпев поражение от Китая со счетом 0:2.
Ранее был назван состав команды Казахстана по таеквондо на участие в командном Кубке мира в Чунчхоне.