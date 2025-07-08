Команда Казахстана по таеквондо завоевала «бронзу» на Кубке мира в Южной Корее

Мужская команда Казахстана завершил да свое выступление на нем с бронзовой медалью.

На турнире казахстанские таеквондисты дошли до полуфинала, где уступили Южной Корее со счетом 1:2.

В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Марокко — 2:1. Команду представляли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов, Мерген Ганиев.

У женщин наша сборная дошла до четвертьфинала, потерпев поражение от Китая со счетом 0:2.

Ранее был назван состав команды Казахстана по таеквондо на участие в командном Кубке мира в Чунчхоне.