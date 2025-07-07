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    13:24, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские таеквондисты выступят на командном Кубке мира в Южной Корее

    Назван состав команды Казахстана по таеквондо на участие в командном Кубке мира в Чунчхоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанские таеквондисты выступят на командном Кубке мира в Южной Корее
    Фото: НОК РК

    На крупном международном турнире выступят восемь наших спортсменов.

    — Бекасыл Ергеш

    — Альмира Канат

    — Аяулым Аскар

    — Аида Таукенова

    — Камила Аймукашева

    — Абдрахман Марипов

    — Мерген Ганиев

    — Нурбек Газез

    Соревнования пройдут с 7 по 9 июля.

    Ранее в Алматы завершился второй этап Кубка Казахстана по таеквондо. В заключительный соревновательный день медали были разыграны в пяти весовых категориях.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Южная Корея
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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