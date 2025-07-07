13:24, 07 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанские таеквондисты выступят на командном Кубке мира в Южной Корее
Назван состав команды Казахстана по таеквондо на участие в командном Кубке мира в Чунчхоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
На крупном международном турнире выступят восемь наших спортсменов.
— Бекасыл Ергеш
— Альмира Канат
— Аяулым Аскар
— Аида Таукенова
— Камила Аймукашева
— Абдрахман Марипов
— Мерген Ганиев
— Нурбек Газез
Соревнования пройдут с 7 по 9 июля.
Ранее в Алматы завершился второй этап Кубка Казахстана по таеквондо. В заключительный соревновательный день медали были разыграны в пяти весовых категориях.