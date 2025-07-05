Завершился этап Кубка Казахстана по таеквондо: результаты второго дня
В Алматы завершился второй этап Кубка Казахстана по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В заключительный соревновательный день медали были разыграны в пяти весовых категориях.
Женщины
— 53 кг
1. Айдана Сундетбай (Алматинская область)
2. Назмина Садыкова (Шымкент)
3. Сабина Касымова (Алматинская область)
3. Серик Айзат (Акмолинская область)
— 57 кг
1. Мария Севостьянова (Атырауская область)
2. Акберген Шамшат (Кызылординская область)
3. Жанель Аскарова (Актюбинская область)
3. Акерке Байменова (Мангыстауская область)
Мужчины
— 63 кг
1. Елдос Ыскак (Жамбылская область)
2. Бекторк Оралханов (Алматы)
3. Азим Ниязов (Алматы)
3. Дулат Абдималик (Алматы)
— 68 кг
1. Ануар Мухаметкарымов (Астана)
2. Канат Багжан (Астана)
3. Арслан Ерментаев (Туркестанская область)
3. Бекарыс Бакытжанулы (Кызылординская область)
— 80 кг
1. Дамир Шуленов (Алматы)
2. Адиль Тлеугабылов (Астана)
3. Максат Орынбасар (Туркестанская область)
3. Батырхан Кусетов (Алматы)
Ранее определились первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы.