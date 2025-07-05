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    20:39, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Завершился этап Кубка Казахстана по таеквондо: результаты второго дня

    В Алматы завершился второй этап Кубка Казахстана по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Завершился этап Кубка Казахстана по таеквондо: результаты второго дня
    Фото: НОК РК

    В заключительный соревновательный день медали были разыграны в пяти весовых категориях.

    Женщины

    — 53 кг

    1. Айдана Сундетбай (Алматинская область)

    2. ⁠Назмина Садыкова (Шымкент)

    3. ⁠Сабина Касымова (Алматинская область)

    3. Серик Айзат (Акмолинская область)

    — 57 кг

    1. Мария Севостьянова (Атырауская область)

    2. ⁠Акберген Шамшат (Кызылординская область)

    3. ⁠Жанель Аскарова (Актюбинская область)

    3. Акерке Байменова (Мангыстауская область)

    Мужчины

    — 63 кг

    1. Елдос Ыскак (Жамбылская область)

    2. ⁠Бекторк Оралханов (Алматы)

    3. ⁠Азим Ниязов (Алматы)

    3. Дулат Абдималик (Алматы)

    — 68 кг

    1. Ануар Мухаметкарымов (Астана)

    2. ⁠Канат Багжан (Астана)

    3. ⁠Арслан Ерментаев (Туркестанская область)

    3. Бекарыс Бакытжанулы (Кызылординская область)

    — 80 кг

    1. Дамир Шуленов (Алматы)

    2. Адиль Тлеугабылов (Астана)

    3. ⁠Максат Орынбасар (Туркестанская область)

    3. Батырхан Кусетов (Алматы)

    Ранее определились первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Алматы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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