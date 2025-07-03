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    14:12, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Определились первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы

    В Алматы стартовал второй этап Кубка Казахстана по таеквондо. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    таеквондо
    Фото: Казахстанскя федерация таеквондо

    В первый соревновательный день определились победители и призеры в пяти весовых категориях.

    Мужчины

    -58 кг

    1.Азрет Дуйсенбек (Туркестанская область)

    2.Байдибек Базарбай (Туркестанская область)

    3.Ерасыл Нурахан (Туркестанская область)

    3.Бегзод Кадиркулов (Шымкент)

    -87 кг

    1.Бейбарыс Каблан (Алматинская область)

    2.Жандос Орынбек (Кызылординская область)

    3.Бауыржан Касенов (Алматинская область)

    3.Ислам Бакытжан (Карагандинская область)

    Женщины

    -49 кг

    1.Ботагоз Капанова (Кызылординская область)

    2.Айдана Кумартаева (Алматы)

    3.Ярина Пуганцова (Алматы)

    3.Нурай Бауыржанова (Атырауская область)

    -67 кг

    1.Нурай Хусаинова (Атырауская область)

    2.Аяжан Сапархан (Астана)

    3.Бексулу Кольбаева (Актюбинская область)

    3.Асем Мухаметкулова (Шымкент)

    -73 кг

    1.Назым Махмутова (Туркестанская область)

    2.Евгения Каимова (Астана)

    3.Аксауле Еркасымова (Актюбинская область)

    3.Меруерт Ткебаева (Актюбинская область)

    Как сообщалось, Кубок мира по боксу впервые проходит в Астане  и собрал сильнейших боксёров мира. Турнир имеет статус одного из ключевых событий года в олимпийском боксе. Он является отборочным этапом. Суперфинал Кубка мира World Boxing состоится в сентябре в Индии.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Регионы Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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