Определились первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы

В первый соревновательный день определились победители и призеры в пяти весовых категориях.

Мужчины

-58 кг

1.Азрет Дуйсенбек (Туркестанская область)

2.Байдибек Базарбай (Туркестанская область)

3.Ерасыл Нурахан (Туркестанская область)

3.Бегзод Кадиркулов (Шымкент)

-87 кг

1.Бейбарыс Каблан (Алматинская область)

2.Жандос Орынбек (Кызылординская область)

3.Бауыржан Касенов (Алматинская область)

3.Ислам Бакытжан (Карагандинская область)

Женщины

-49 кг

1.Ботагоз Капанова (Кызылординская область)

2.Айдана Кумартаева (Алматы)

3.Ярина Пуганцова (Алматы)

3.Нурай Бауыржанова (Атырауская область)

-67 кг

1.Нурай Хусаинова (Атырауская область)

2.Аяжан Сапархан (Астана)

3.Бексулу Кольбаева (Актюбинская область)

3.Асем Мухаметкулова (Шымкент)

-73 кг

1.Назым Махмутова (Туркестанская область)

2.Евгения Каимова (Астана)

3.Аксауле Еркасымова (Актюбинская область)

3.Меруерт Ткебаева (Актюбинская область)

Как сообщалось, Кубок мира по боксу впервые проходит в Астане и собрал сильнейших боксёров мира. Турнир имеет статус одного из ключевых событий года в олимпийском боксе. Он является отборочным этапом. Суперфинал Кубка мира World Boxing состоится в сентябре в Индии.