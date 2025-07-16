Президент Казахстана подписал закон о поправках в сфере воинской службы

Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», «Об образовании», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» и другие.



Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере.



Второй блок поправок – на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.



Третий блок поправок – на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.



Четвертый блок поправок – на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.



Пятый блок поправок – на повышение престижа воинской службы по призыву.



Шестой блок поправок – на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.



Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.



Текст Закона публикуется в печати.