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    17:32, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал закон о поправках в сфере воинской службы

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», «Об образовании», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» и другие.

    Первый блок     поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере.

    Второй блок     поправок – на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.

    Третий блок поправок – на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.

    Четвертый блок     поправок – на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.

    Пятый блок поправок – на повышение престижа воинской службы по призыву.

    Шестой блок поправок – на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.

    Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Армия Закон и право Вооруженные силы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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