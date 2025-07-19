13:13, 19 Июль 2025 | GMT +5
Сборная Казахстана по артистическому плаванию вышла в финал чемпионата мира
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Сегодня, 19 июля, состоялись командные соревнования по артистическому плаванию.
Казахстанская команда в произвольной программе набрала 261.9755 балла и заняла 8-е место, сумев выйти в финал.
В составе сборной выступили: Наргиза Болатова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова, Ксения Макарова, Айгерим Курмангалиева, Анна Павлецова и Валерия Столбунова.
Финальный этап командных соревнований состоится 20 июля.