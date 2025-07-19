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    13:13, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Сборная Казахстана по артистическому плаванию вышла в финал чемпионата мира

    В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Сборная Казахстана по артистическому плаванию вышла в финал чемпионата мира
    Фото: НОК

    Сегодня, 19 июля, состоялись командные соревнования по артистическому плаванию.

    Казахстанская команда в произвольной программе набрала 261.9755 балла и заняла 8-е место, сумев выйти в финал.

    В составе сборной выступили: Наргиза Болатова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова, Ксения Макарова, Айгерим Курмангалиева, Анна Павлецова и Валерия Столбунова.

    Финальный этап командных соревнований состоится 20 июля.

    Теги:
    Спорт Плавание Сборная Казахстана Сингапур
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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