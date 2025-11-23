SilkWayStar, трагедия в Алгабасе, гонконгский грипп — главное за неделю в Казахстане
Политические переговоры и многомиллиардные контракты, решения по бюджету, меры из-за роста ОРВИ и «гонконгского» гриппа, выбор названия для первой АЭС и вдохновляющий финал Silk Way Star. Чем жила страна последние семь дней — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.
Расширенная дипломатия и крупные экономические соглашения
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел в Астане насыщенную серию встреч с зарубежными лидерами.
Неделя началась с официального визита президента Эстонии Алара Кариса. В Аккорде прошли переговоры сначала в узком составе, затем — тет-а-тет.
— Мы очень заинтересованы в получении доступа к Вашим морским портам и в торговле с Вашей страной, а также в поддержании конструктивных контактов в международных организациях, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН и других. Я надеюсь, Ваш визит также придаст импульс нашим культурным связям, — сказал Президент РК.
Эстонский лидер отметил, что видит значительный потенциал для увеличения товарооборота. Новое соглашение по таможенному сотрудничеству станет механизмом ускорения торговых потоков.
Особое внимание было приковано к казахско-эстонскому бизнес-форуму, на котором компании двух стран подписали 11 коммерческих соглашений на сумму свыше 517 млн долларов.
Алар Карис в эксклюзивном интервью Kazinform назвал Казахстан «воротами в Азию» и подчеркнул дальнейший потенциал сотрудничества.
Подробный аналитический обзор о том, что сегодня объединяет Астану и Таллин — по ссылке.
Следующим важным событием стала первая официальная поездка в Астану Премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Переговоры продемонстрировали, что Астана и Ереван выходят на уровень стратегического планирования. Речь идет не только о торговле, но и о новой архитектуре инфраструктурного взаимодействия.
Стороны договорились о расширении объемов взаимной торговли. Казахстан выразил готовность поставлять на армянский рынок товары на сумму 350 млн долларов.
— Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный Деловой совет «Казахстан-Армения» призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов, — считает Глава государства.
Кроме того, обсудили расширение промышленной кооперации: поставки машиностроительной, металлургической, легкой и электротехнической продукции — включая аккумуляторы и трансформаторы, экспорт которых уже превысил 27 тысяч единиц.
Переговоры завершились подписанием Совместного заявления.
Касым-Жомарт Токаев наградил Никола Пашиняна орденом «Алтын Қыран».
О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях — в аналитике.
Политологический контекст недели дополнило заявление российского публициста Леонида Млечина, который назвал Президента Казахстана «одним из самых выдающихся и дальновидных лидеров в Центральной Азии».
— Естественно, руководители других государств это видят, они видят, что ваша страна сейчас на подъеме, она стремительно развивается. С таким партнером все хотят иметь дело, — подчеркнул Млечин.
Бюджетная дисциплина, контроль цен и регулирование рынка труда
Правительство представило обновленный прогноз социально-экономического развития на 2026–2028 годы. Согласно базовому сценарию, экономика сохранит устойчивый восходящий тренд: номинальный ВВП увеличится до 229,8 трлн тенге, а среднегодовой реальный рост составит 5,3%.
На внешних рынках прогнозируется рост экспорта до 83,7 млрд долларов, при этом импорт также вырастет — до 75,2 млрд. Инфляция постепенно замедлится и к 2028 году стабилизируется у отметки 6%.
Власти намерены последовательно снижать зависимость республиканского бюджета от Национального фонда. К 2028 году государственные доходы должны вырасти до 23,2 трлн тенге, при этом дефицит и госдолг — продолжат сокращаться.
Сейчас уровень госдолга составляет 23,6% ВВП. Международные рейтинговые агентства «большой тройки» — Fitch, Moody’s и S& P — оценивают его как безопасный и комфортный для экономики Казахстана.
Для развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг в стране создается офис управления госдолгом (Debt Management Office).
Однако не все бюджетные решения вызвали однозначное одобрение. Сенат вернул в Мажилис закон о трансфертах общего характера на ближайшие три года. Причина — риск нехватки средств на местах после перераспределения полномочий и расходов в рамках нового Налогового кодекса. Также парламентарии отметили неравномерность распределения бюджета развития по регионам на 2026 год.
Премьер-министр Олжас Бектенов заявил о намерении государства ужесточить подход к распределению социальной поддержки. Если раньше она превышала 40% республиканского бюджета, то в новой трехлетке доля снижена до 38%. Акцент делается на уязвимые категории, а не на массовые выплаты.
— Социальную поддержку от государства будут получать только граждане, которые не имеют по объективным причинам возможности работать и сами себя обеспечивать. Тот человек, который может работать — должен работать, государство его содержать не должно и не будет, — подчеркнул премьер.
Инфляция замедлилась в 10 регионах, ускорилась в 6, и еще в 4 осталась на прежнем уровне.
Вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что рост цен фиксируется в основном по товарам, не входящим в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Из 160 позиций продуктовой корзины только 29 являются социально значимыми — именно по ним действуют инструменты госконтроля. За две недели цены на СЗПТ выросли всего на 0,1%, и дальнейшее повышение маловероятно благодаря жестким ограничениям по торговым надбавкам.
Однако дорожают свежие овощи, отдельные виды мяса и гречка. В стране также зафиксирован рост цен на картофель на 4,5% за последние недели, в том числе из-за увеличившегося экспорта. Незначительно дорожают яйца и мясо птицы, что связывают с удорожанием кормов и импортных компонентов.
Минторговли и интеграции изучает возможность расширения списка СЗПТ или введения временных мер регулирования. 23 товарные позиции, которые заметно влияют на инфляцию, могут быть включены в перечень социально значимых продуктов.
Параллельно Правительство поручило усилить контроль за тарифами и перетоками ГСМ, так как разница цен с соседними странами стимулирует вывоз дешевого топлива. Ведомствам поручено увеличить долю отечественных товаров на полках магазинов, активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные контракты и субсидии.
Зарплаты, пенсии и рабочее время для родителей
Правительство объявило о пересмотре размера минимальной заработной платы — шаге, который потребует фискальной консолидации, то есть наращивания доходов бюджета и сокращения непродуктивных расходов.
Для поддержки доходов населения государство продолжит программы содействия занятости, уделяя особое внимание регионам с низкой экономической активностью.
Тем временем пенсионные выплаты с начала года превысили 3,5 трлн тенге. В стране насчитывается 2,5 млн пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии достиг 142 744 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 95 167 тенге, базовой пенсии — 47 577 тенге.
И пока государство усиливает поддержку старшего поколения, обсуждаются меры, которые должны улучшить условия для тех, кто еще только формирует свой будущий пенсионный капитал. В частности, Правительство готово изучить инициативу о сокращенном рабочем дне для работающих родителей — с учетом нагрузки на бизнес, бюджета и международного опыта.
Рассмотрят и предложение депутатов ввести дополнительный соцотпуск для родителей детей с инвалидностью.
Важной реформой недели стала инициатива о запрете работодателям скрывать трудовые отношения под видом договоров ГПХ. Сегодня гражданско-правовые договоры часто используются для ухода от социальных обязательств. Теперь, если присутствует хотя бы один признак трудовых отношений, заключение ГПХ будет запрещено законом.
Утвержден и обновленный перечень видов деятельности, по которым больше нельзя применять упрощенный налоговый режим.
Ипотека, риелторская деятельность и онлайн прописка
Нацбанк объявил, что предельная годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке будет сохранена на уровне 25% до 1 июля 2026 года. Это решение должно удержать баланс между доступностью ипотечных программ и устойчивостью банков.
После 2026 года планируется переход к дифференциации ставок в зависимости от LTV, то есть уровня обеспечения кредита. Параллельно Нацбанк готовит правила для рынка рассрочек и услуг «покупай сейчас — плати потом» (BNPL), чтобы снизить их проинфляционное влияние.
Сфера риелторских услуг переходит на обязательное саморегулирование. Реформа должна очистить рынок от непрофессионалов и повысить защиту потребителей. Предлагается ввести единый реестр, типовой договор, этический кодекс, дисциплинарные меры, компенсационный фонд и страхование профответственности, а также цифровые инструменты, включая национальную мультилистинговую систему.
С 24 ноября вступают в силу изменения в процедуре регистрации по месту жительства. Данную услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile.
Одним из важных решений недели стало подписание Президентом закона об искусственном интеллекте. Он закрепляет принципы работы ИИ и ответственность разработчиков, владельцев и пользователей за безопасность и прозрачность таких систем. Документ вводит запрет на манипулятивные и небезопасные нейротехнологии, а также обязательную маркировку контента. Усилены требования по защите персональных данных и информационной безопасности.
Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования. Казахстанские дипломы будут признавать в Китае, Японии и Южной Корее.
Казахстан выбрал название своего первого атомного энергетического объекта. По итогам всенародного конкурса, который длился полтора месяца, будущая АЭС получит название «Балқаш» атом электр станциясы. Также утверждены варианты на английском и русском языках: Balkhash Nuclear Power Plant и Атомная электростанция «Балхаш».
Трагедия в селе Алгабас
На этой неделе Казахстан потрясла трагедия, обнажившая масштаб и остроту проблемы бытовых пожаров. 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области загорелся двухэтажный дом. Внутри находились 15 человек — пятеро взрослых и десять детей. Огонь стремительно охватил строение, кровля частично обрушилась.
После разборов завалов спасатели обнаружили тела 12 погибших. Девять жертв — дети. Выжили только трое: мужчина 1986 года рождения, которому удалось выбраться самостоятельно, 35-летняя женщина и девочка 2018 года рождения, которых вынесли огнеборцы.
Из реанимации Жетысайской центральной больницы пострадавших доставили санавиацией в Шымкент. Врачи Центра гипербарической оксигенации продолжают борьбу за их жизни.
Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших в крупном пожаре и поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин трагедии.
По предварительной версии МЧС, возгорание мог спровоцировать неисправный электроудлинитель. Окончательные выводы будут сделаны после экспертиз. Расследование ведется по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Государство обещает полное сопровождение семей — материальную поддержку, медицинскую помощь, психологическую реабилитацию.
После трагедии Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал от министерств и акимов усилить противопожарную работу, отметив, что с началом отопительного сезона количество пожаров снова идет вверх, «а улучшений пока не видно».
Эксперты по строительной безопасности в свою очередь призывают пересмотреть требования к лицензированию электриков и газовиков.
Всплеск ОРВИ и «гонконгского» гриппа
Осень в Казахстане проходит на фоне резкого роста сезонных заболеваний. С начала эпидемиологического сезона ОРВИ переболели уже более 1,2 миллиона человек, лабораторно подтверждены 590 случаев гриппа, из которых 587 — штамм A/H3N2, известный как «гонконгский грипп».
Столичный санврач подписала постановление об ограничениях: при необходимости больницы будут перепрофилировать соматические койки в инфекционные, временно приостановят посещения пациентов, предписано создать дополнительный запас лекарств для лечения ОРВИ, гриппа и осложнений.
Из-за высокой заболеваемости несколько регионов страны вынуждены отправлять школьников на дистанционное обучение. На онлайн-формат перешли учреждения в Астане, Петропавловске, ВКО, области Абай, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях.
Посмертная награда за мужество
На этой неделе страна простилась с 23-летней фельдшером Улданой Мырзуан, которая спасала раненых из-под завалов после обрушения кирпичной облицовки многоэтажного дома в Астане. Она скончалась в больнице после падения на нее кондиционерной установки.
Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Улдана Мырзуан была посмертно награждена медалью «Ерлігі үшін».
Криминальная хроника
Суд поставил точку в одном из самых жестоких уголовных дел последних лет. Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов приговорены к пожизненномулишению свободы в колонии чрезвычайной безопасности за заранее спланированное убийство 23-летней Яны Легкодимовой.
Помимо пожизненного срока, суд взыскал с обвиняемых 1,9 млн тенге материального ущерба и по 15 млн тенге за причиненные страдания матери погибшей.
Дело Яны Легкодимовой стало одним из самых громких в стране не только из-за жестокости преступления, но и из-за сложности расследования.
В Экибастузе к завершению подходит процесс по уголовному делу о гибели четырех спасателей, которые вместе с автобусом провалились в старую шахту АО «Майкаинзолото». Прокурор запросил для шести обвиняемых по четыре года колонии. Суд перешел к прениям сторон, после чего ожидается вынесение приговора.
В область Жетысу направлено уголовное дело об убийстве 32-летней женщины в селе Баласаз. По данным следствия конфликт между супругами перерос в многочасовое избиение с тяжелыми травмами. Родственники утверждают, что женщину привязали к лошади и волокли по степи. Суд оценит доказательства и квалификацию преступления в ближайшее время.
В суд также направлено дело о двойном преступлении в Алматинской области — убийстве мужчины и похищении малолетней девочки. По делу проходят трое подозреваемых, двое из них — несовершеннолетние.
Silk Way Star: вокальный мегапроект в Астане
В Астане состоялся долгожданный гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star. Он стал беспрецедентным телевизионным проектом, за развитием которого на протяжении 10 эпизодов следили миллионы зрителей в Казахстане и за его пределами.
Масштаб и формат Silk Way Star уже сопоставляют с крупнейшими мировыми музыкальными конкурсами, включая Евровидение.
На финальной сцене выступили семь сильнейших вокалистов из Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и Малайзии.
Имя победителя первого азиатского вокального проекта Silk Way Star в Астане назвал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.
— Победитель проекта Silk Way Star — Монголия — Мишель Джозеф, — сказал Димаш Кудайберген.
Прямую трансляцию гранд-финала вел телеканал Jibek Joly. Параллельные трансляции прошли в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.
На протяжении всего проекта за участием талантливых исполнителей в международном вокальном мегапроекте следили миллионы зрителей в разных странах.
Проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star с завершением престижного международного музыкального конкурса.
Спорт: медали, рекорды и возвращение GGG
Казахстан завершил Игры исламской солидарности в Эр-Рияде ярким выступлением: 56 медалей, из них 15 золотых — и уверенное 7-е место в командном зачете. Более сотни наших атлетов боролись за награды в 15 видах спорта.
Футбольная повестка страны прогремела сразу двумя новостями. Во-первых, «Кайрат» переносит домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА против «Олимпиакоса» (9 декабря) и «Брюгге» (20 января) в столицу, на «Астана Арену». Закрытый стадион обеспечит максимальный комфорт и безопасность болельщикам.
Во-вторых, клуб объявил о резком снижении цен на билеты. Если на домашние игры в Алматы стоимость билетов варьировалась от 30 тысяч до 250 тысяч тенге, то на матчи «Кайрата» в Астане болельщикам нужно отдать от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи начнутся 28 ноября в мобильных приложениях.
Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил сезон с финансовым рекордом. Он заработал около 1,5 млрд тенге, общий карьерный доход составил 5,5 млрд тенге. По итогам года Александр Бублик занимает 11-е место в рейтинге ATP — наивысший показатель за всю его спортивную карьеру.
После трехлетней паузы казахстанский боксер, экс-чемпион мира 43-летний Геннадий Головкин заявил, что намерен провести прощальный бой. Примечательно, что, возглавив международную федерацию любительского бокса World Boxing, GGG формально не объявил о завершении карьеры.
На фоне этого заявления еще более символично выглядит свежий рейтинг авторитетного американского издания Boxingscene, где Головкин назван лидером списка самых избегаемых боксеров современности. В том же рейтинге оказался и другой казахстанский боксер — Жанибек Алимханулы, которому 6 декабря предстоит объединительный бой за три чемпионских титула.