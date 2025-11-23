РУ
    15:00, 23 Ноябрь 2025

    SilkWayStar, трагедия в Алгабасе, гонконгский грипп — главное за неделю в Казахстане

    Политические переговоры и многомиллиардные контракты, решения по бюджету, меры из-за роста ОРВИ и «гонконгского» гриппа, выбор названия для первой АЭС и вдохновляющий финал Silk Way Star. Чем жила страна последние семь дней — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

    SilkWayStar, трагедия в Алгабасе, гонконгский грипп — главное за неделю в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Akorda / Freepik / Gov.kz

    Расширенная дипломатия и крупные экономические соглашения

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел в Астане насыщенную серию встреч с зарубежными лидерами.

    Неделя началась с официального визита президента Эстонии Алара Кариса. В Аккорде прошли переговоры сначала в узком составе, затем — тет-а-тет.

    — Мы очень заинтересованы в получении доступа к Вашим морским портам и в торговле с Вашей страной, а также в поддержании конструктивных контактов в международных организациях, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН и других. Я надеюсь, Ваш визит также придаст импульс нашим культурным связям, — сказал Президент РК.

    Президенты Казахстана и Эстонии провели переговоры
    Фото: akorda.kz

    Эстонский лидер отметил, что видит значительный потенциал для увеличения товарооборота. Новое соглашение по таможенному сотрудничеству станет механизмом ускорения торговых потоков.

    Особое внимание было приковано к казахско-эстонскому бизнес-форуму, на котором компании двух стран подписали 11 коммерческих соглашений на сумму свыше 517 млн долларов.

    Алар Карис в эксклюзивном интервью Kazinform назвал Казахстан «воротами в Азию» и подчеркнул дальнейший потенциал сотрудничества.

    Подробный аналитический обзор о том, что сегодня объединяет Астану и Таллин — по ссылке.

    Следующим важным событием стала первая официальная поездка в Астану Премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Переговоры продемонстрировали, что Астана и Ереван выходят на уровень стратегического планирования. Речь идет не только о торговле, но и о новой архитектуре инфраструктурного взаимодействия.

    Стороны договорились о расширении объемов взаимной торговли. Казахстан выразил готовность поставлять на армянский рынок товары на сумму 350 млн долларов.

    — Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный Деловой совет «Казахстан-Армения» призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов, — считает Глава государства.

    пашинян токаев
    Фото: Акорда

    Кроме того, обсудили расширение промышленной кооперации: поставки машиностроительной, металлургической, легкой и электротехнической продукции — включая аккумуляторы и трансформаторы, экспорт которых уже превысил 27 тысяч единиц.

    Переговоры завершились подписанием Совместного заявления.

    Касым-Жомарт Токаев наградил Никола Пашиняна орденом «Алтын Қыран».

    О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях — в аналитике.

    Политологический контекст недели дополнило заявление российского публициста Леонида Млечина, который назвал Президента Казахстана «одним из самых выдающихся и дальновидных лидеров в Центральной Азии».

    — Естественно, руководители других государств это видят, они видят, что ваша страна сейчас на подъеме, она стремительно развивается. С таким партнером все хотят иметь дело, — подчеркнул Млечин.

    Бюджетная дисциплина, контроль цен и регулирование рынка труда

    Правительство представило обновленный прогноз социально-экономического развития на 2026–2028 годы. Согласно базовому сценарию, экономика сохранит устойчивый восходящий тренд: номинальный ВВП увеличится до 229,8 трлн тенге, а среднегодовой реальный рост составит 5,3%.

    На внешних рынках прогнозируется рост экспорта до 83,7 млрд долларов, при этом импорт также вырастет — до 75,2 млрд. Инфляция постепенно замедлится и к 2028 году стабилизируется у отметки 6%.

    Власти намерены последовательно снижать зависимость республиканского бюджета от Национального фонда. К 2028 году государственные доходы должны вырасти до 23,2 трлн тенге, при этом дефицит и госдолг — продолжат сокращаться.

    Сейчас уровень госдолга составляет 23,6% ВВП. Международные рейтинговые агентства «большой тройки» — Fitch, Moody’s и S& P — оценивают его как безопасный и комфортный для экономики Казахстана.

    Достаточно комфортным назвал Премьер-министр уровень госдолга Казахстана
    Фото: Правительство РК

    Для развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг в стране создается офис управления госдолгом (Debt Management Office).

    Однако не все бюджетные решения вызвали однозначное одобрение. Сенат вернул в Мажилис закон о трансфертах общего характера на ближайшие три года. Причина — риск нехватки средств на местах после перераспределения полномочий и расходов в рамках нового Налогового кодекса. Также парламентарии отметили неравномерность распределения бюджета развития по регионам на 2026 год.

    Премьер-министр Олжас Бектенов заявил о намерении государства ужесточить подход к распределению социальной поддержки. Если раньше она превышала 40% республиканского бюджета, то в новой трехлетке доля снижена до 38%. Акцент делается на уязвимые категории, а не на массовые выплаты.

    — Социальную поддержку от государства будут получать только граждане, которые не имеют по объективным причинам возможности работать и сами себя обеспечивать. Тот человек, который может работать — должен работать, государство его содержать не должно и не будет, — подчеркнул премьер.

    Инфляция замедлилась в 10 регионах, ускорилась в 6, и еще в 4 осталась на прежнем уровне.

    Вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что рост цен фиксируется в основном по товарам, не входящим в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Из 160 позиций продуктовой корзины только 29 являются социально значимыми — именно по ним действуют инструменты госконтроля. За две недели цены на СЗПТ выросли всего на 0,1%, и дальнейшее повышение маловероятно благодаря жестким ограничениям по торговым надбавкам.

    заседание
    Фото: Правительство РК

    Однако дорожают свежие овощи, отдельные виды мяса и гречка. В стране также зафиксирован рост цен на картофель на 4,5% за последние недели, в том числе из-за увеличившегося экспорта. Незначительно дорожают яйца и мясо птицы, что связывают с удорожанием кормов и импортных компонентов.

    Минторговли и интеграции изучает возможность расширения списка СЗПТ или введения временных мер регулирования. 23 товарные позиции, которые заметно влияют на инфляцию, могут быть включены в перечень социально значимых продуктов.

    Параллельно Правительство поручило усилить контроль за тарифами и перетоками ГСМ, так как разница цен с соседними странами стимулирует вывоз дешевого топлива. Ведомствам поручено увеличить долю отечественных товаров на полках магазинов, активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные контракты и субсидии.

    Зарплаты, пенсии и рабочее время для родителей

    Правительство объявило о пересмотре размера минимальной заработной платы — шаге, который потребует фискальной консолидации, то есть наращивания доходов бюджета и сокращения непродуктивных расходов.

    Для поддержки доходов населения государство продолжит программы содействия занятости, уделяя особое внимание регионам с низкой экономической активностью.

    Тем временем пенсионные выплаты с начала года превысили 3,5 трлн тенге. В стране насчитывается 2,5 млн пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии достиг 142 744 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 95 167 тенге, базовой пенсии — 47 577 тенге.

    И пока государство усиливает поддержку старшего поколения, обсуждаются меры, которые должны улучшить условия для тех, кто еще только формирует свой будущий пенсионный капитал. В частности, Правительство готово изучить инициативу о сокращенном рабочем дне для работающих родителей — с учетом нагрузки на бизнес, бюджета и международного опыта.

    Рассмотрят и предложение депутатов ввести дополнительный соцотпуск для родителей детей с инвалидностью.

    Важной реформой недели стала инициатива о запрете работодателям скрывать трудовые отношения под видом договоров ГПХ. Сегодня гражданско-правовые договоры часто используются для ухода от социальных обязательств. Теперь, если присутствует хотя бы один признак трудовых отношений, заключение ГПХ будет запрещено законом.

    трудовой договор
    Фото: Freepik

    Утвержден и обновленный перечень видов деятельности, по которым больше нельзя применять упрощенный налоговый режим.

    Ипотека, риелторская деятельность и онлайн прописка

    Нацбанк объявил, что предельная годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке будет сохранена на уровне 25% до 1 июля 2026 года. Это решение должно удержать баланс между доступностью ипотечных программ и устойчивостью банков.

    После 2026 года планируется переход к дифференциации ставок в зависимости от LTV, то есть уровня обеспечения кредита. Параллельно Нацбанк готовит правила для рынка рассрочек и услуг «покупай сейчас — плати потом» (BNPL), чтобы снизить их проинфляционное влияние.

    Сфера риелторских услуг переходит на обязательное саморегулирование. Реформа должна очистить рынок от непрофессионалов и повысить защиту потребителей. Предлагается ввести единый реестр, типовой договор, этический кодекс, дисциплинарные меры, компенсационный фонд и страхование профответственности, а также цифровые инструменты, включая национальную мультилистинговую систему.

    С 24 ноября вступают в силу изменения в процедуре регистрации по месту жительства. Данную услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile.

    Одним из важных решений недели стало подписание Президентом закона об искусственном интеллекте. Он закрепляет принципы работы ИИ и ответственность разработчиков, владельцев и пользователей за безопасность и прозрачность таких систем. Документ вводит запрет на манипулятивные и небезопасные нейротехнологии, а также обязательную маркировку контента. Усилены требования по защите персональных данных и информационной безопасности.

    Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования. Казахстанские дипломы будут признавать в Китае, Японии и Южной Корее.

    жалған диплом
    Фото: Kazinform

    Казахстан выбрал название своего первого атомного энергетического объекта. По итогам всенародного конкурса, который длился полтора месяца, будущая АЭС получит название «Балқаш» атом электр станциясы. Также утверждены варианты на английском и русском языках: Balkhash Nuclear Power Plant и Атомная электростанция «Балхаш».

    Трагедия в селе Алгабас

    На этой неделе Казахстан потрясла трагедия, обнажившая масштаб и остроту проблемы бытовых пожаров. 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области загорелся двухэтажный дом. Внутри находились 15 человек — пятеро взрослых и десять детей. Огонь стремительно охватил строение, кровля частично обрушилась.

    После разборов завалов спасатели обнаружили тела 12 погибших. Девять жертв — дети. Выжили только трое: мужчина 1986 года рождения, которому удалось выбраться самостоятельно, 35-летняя женщина и девочка 2018 года рождения, которых вынесли огнеборцы.

    Из реанимации Жетысайской центральной больницы пострадавших доставили санавиацией в Шымкент. Врачи Центра гипербарической оксигенации продолжают борьбу за их жизни.

    о
    кадр из видео

    Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших в крупном пожаре и поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин трагедии.

    По предварительной версии МЧС, возгорание мог спровоцировать неисправный электроудлинитель. Окончательные выводы будут сделаны после экспертиз. Расследование ведется по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

    Государство обещает полное сопровождение семей — материальную поддержку, медицинскую помощь, психологическую реабилитацию.

    После трагедии Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал от министерств и акимов усилить противопожарную работу, отметив, что с началом отопительного сезона количество пожаров снова идет вверх, «а улучшений пока не видно».

    Эксперты по строительной безопасности в свою очередь призывают пересмотреть требования к лицензированию электриков и газовиков.

    Всплеск ОРВИ и «гонконгского» гриппа

    Осень в Казахстане проходит на фоне резкого роста сезонных заболеваний. С начала эпидемиологического сезона ОРВИ переболели уже более 1,2 миллиона человек, лабораторно подтверждены 590 случаев гриппа, из которых 587 — штамм A/H3N2, известный как «гонконгский грипп».

    Столичный санврач подписала постановление об ограничениях: при необходимости больницы будут перепрофилировать соматические койки в инфекционные, временно приостановят посещения пациентов, предписано создать дополнительный запас лекарств для лечения ОРВИ, гриппа и осложнений.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Из-за высокой заболеваемости несколько регионов страны вынуждены отправлять школьников на дистанционное обучение. На онлайн-формат перешли учреждения в Астане, Петропавловске, ВКО, области Абай, Жамбылской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях.

    Посмертная награда за мужество

    На этой неделе страна простилась с 23-летней фельдшером Улданой Мырзуан, которая спасала раненых из-под завалов после обрушения кирпичной облицовки многоэтажного дома в Астане. Она скончалась в больнице после падения на нее кондиционерной установки.

    Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Улдана Мырзуан была посмертно награждена медалью «Ерлігі үшін».

    п
    Фото: rustemova_aliya / instagram

    Криминальная хроника

    Суд поставил точку в одном из самых жестоких уголовных дел последних лет. Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов приговорены к пожизненномулишению свободы в колонии чрезвычайной безопасности за заранее спланированное убийство 23-летней Яны Легкодимовой.

    Помимо пожизненного срока, суд взыскал с обвиняемых 1,9 млн тенге материального ущерба и по 15 млн тенге за причиненные страдания матери погибшей.

    Дело Яны Легкодимовой стало одним из самых громких в стране не только из-за жестокости преступления, но и из-за сложности расследования.

    Яна Легкодимованың ісі
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Legkodimova_ / Instagram

    В Экибастузе к завершению подходит процесс по уголовному делу о гибели четырех спасателей, которые вместе с автобусом провалились в старую шахту АО «Майкаинзолото». Прокурор запросил для шести обвиняемых по четыре года колонии. Суд перешел к прениям сторон, после чего ожидается вынесение приговора.

    В область Жетысу направлено уголовное дело об убийстве 32-летней женщины в селе Баласаз. По данным следствия конфликт между супругами перерос в многочасовое избиение с тяжелыми травмами. Родственники утверждают, что женщину привязали к лошади и волокли по степи. Суд оценит доказательства и квалификацию преступления в ближайшее время.

    В суд также направлено дело о двойном преступлении в Алматинской области — убийстве мужчины и похищении малолетней девочки. По делу проходят трое подозреваемых, двое из них — несовершеннолетние.

    Silk Way Star: вокальный мегапроект в Астане

    В Астане состоялся долгожданный гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star. Он стал беспрецедентным телевизионным проектом, за развитием которого на протяжении 10 эпизодов следили миллионы зрителей в Казахстане и за его пределами.

    Silk Way Star unites global music scene in Astana
    Photo credit: Viktor Fedyunin/Kazinform News Agency

    Масштаб и формат Silk Way Star уже сопоставляют с крупнейшими мировыми музыкальными конкурсами, включая Евровидение.

    На финальной сцене выступили семь сильнейших вокалистов из Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и Малайзии.

    Имя победителя первого азиатского вокального проекта Silk Way Star в Астане назвал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

    — Победитель проекта Silk Way Star — Монголия — Мишель Джозеф, — сказал Димаш Кудайберген.

    Прямую трансляцию гранд-финала вел телеканал Jibek Joly. Параллельные трансляции прошли в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

    На протяжении всего проекта за участием талантливых исполнителей в международном вокальном мегапроекте следили миллионы зрителей в разных странах.

    Проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star с завершением престижного международного музыкального конкурса.

    Спорт: медали, рекорды и возвращение GGG

    Казахстан завершил Игры исламской солидарности в Эр-Рияде ярким выступлением: 56 медалей, из них 15 золотых — и уверенное 7-е место в командном зачете. Более сотни наших атлетов боролись за награды в 15 видах спорта.

    Казахстан завоевал 56 медалей на Играх исламской солидарности
    Фото: НОК \ Нургали Жумагазы, Турар Казангапов

    Футбольная повестка страны прогремела сразу двумя новостями. Во-первых, «Кайрат» переносит домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА против «Олимпиакоса» (9 декабря) и «Брюгге» (20 января) в столицу, на «Астана Арену». Закрытый стадион обеспечит максимальный комфорт и безопасность болельщикам.

    Во-вторых, клуб объявил о резком снижении цен на билеты. Если на домашние игры в Алматы стоимость билетов варьировалась от 30 тысяч до 250 тысяч тенге, то на матчи «Кайрата» в Астане болельщикам нужно отдать от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи начнутся 28 ноября в мобильных приложениях.

    Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил сезон с финансовым рекордом. Он заработал около 1,5 млрд тенге, общий карьерный доход составил 5,5 млрд тенге. По итогам года Александр Бублик занимает 11-е место в рейтинге ATP — наивысший показатель за всю его спортивную карьеру.

    После трехлетней паузы казахстанский боксер, экс-чемпион мира 43-летний Геннадий Головкин заявил, что намерен провести прощальный бой. Примечательно, что, возглавив международную федерацию любительского бокса World Boxing, GGG формально не объявил о завершении карьеры.

    На фоне этого заявления еще более символично выглядит свежий рейтинг авторитетного американского издания Boxingscene, где Головкин назван лидером списка самых избегаемых боксеров современности. В том же рейтинге оказался и другой казахстанский боксер — Жанибек Алимханулы, которому 6 декабря предстоит объединительный бой за три чемпионских титула.

